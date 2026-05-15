Iașul intră în istorie cu „Marea Sterilizare”

* 1.000 de câini operați în doar 72 de ore, într-o mobilizare fără precedent în România, la Voinești, lângă Iași! * veterinarilor li s-a cerut imposibilul - să oprească explozia abandonului animalelor! * campania de la Voinești este monitorizată atent și ar putea deveni model național

România asistă zilele acestea la una dintre cele mai spectaculoase și controversate mobilizări veterinare din ultimii ani. În comuna Voinești, județul Iași, zeci de medici veterinari, voluntari și organizații de protecție a animalelor au declanșat „Marea Sterilizare” — cea mai amplă campanie de sterilizare colectivă organizată vreodată în țară.

Obiectivul este uriaș și pare desprins dintr-un scenariu imposibil: 1.000 de câini sterilizați în numai trei zile.

Evenimentul, organizat între 15 și 17 mai cu ocazia Zilei Internaționale a Medicilor Veterinari, este descris de participanți drept o intervenție de salvare la scară națională, într-o Românie sufocată de abandon, haite de câini, accidente, cruzime și adăposturi arhipline.

În spatele corturilor medicale montate la Voinești se desfășoară o adevărată operațiune de război împotriva uneia dintre cele mai mari crize ignorate ale României moderne. Echipe întregi de veterinari operează fără întrerupere, într-un ritm amețitor, încercând să reducă explozia necontrolată a populației canine care a transformat multe zone rurale și urbane în adevărate focare ale abandonului.

Campania este coordonată de Asociația Sache și Save Our Paws, alături de organizații internaționale și românești de protecție a animalelor care susțin că România a ajuns într-un punct critic.

În fiecare an, sute de mii de animale sunt abandonate pe marginea drumurilor, în câmpuri sau în apropierea orașelor. Multe mor lovite de mașini, altele ajung în adăposturi supraaglomerate sau sunt eutanasiate după luni întregi de suferință. „Vedem zilnic consecințele lipsei sterilizării. Vedem animale distruse fizic și psihic, vedem suferință pe care mulți aleg să o ignore”, explică medicii implicați în campanie, care susțin că România continuă să trateze doar efectele tragediei, fără să intervină asupra cauzei reale: reproducerea necontrolată.

Potrivit specialiștilor, cifrele sunt alarmante. Dintr-o singură pereche de câini nesterilizați se poate ajunge, teoretic, la peste 60.000 de urmași în doar șase ani. În lipsa unor intervenții masive și constante, fenomenul scapă complet de sub control.

Medicii veterinari implicați în „Marea Sterilizare” transmit și un mesaj dur către autorități: capturarea și uciderea câinilor nu rezolvă problema. Organizatorii susțin că în unele localități s-au cheltuit zeci de mii de euro pentru eliminarea animalelor, fără niciun efect real pe termen lung. Într-un exemplu invocat de coordonatorii campaniei, aproximativ 400 de câini ar fi fost omorâți pentru 85.000 de euro — bani care, spun activiștii, ar fi putut steriliza întreaga populație canină din zonă.

Pe lângă operațiile de sterilizare, animalele sunt și microcipate, într-o încercare de a responsabiliza proprietarii și de a combate abandonul. Specialiștii avertizează că multe dintre haitele care ajung pe străzi provin, de fapt, din gospodării unde câinii sunt lăsați să se reproducă necontrolat.

Campania de la Voinești este monitorizată atent și ar putea deveni model național. Organizatorii vor urmări în următorii ani dacă intervenția produce efecte concrete: reducerea numărului de câini de pe străzi, diminuarea abandonului și scăderea presiunii asupra adăposturilor.

În spatele cifrelor și al statisticilor se află însă o realitate crudă care explodează tot mai des în România: sate și orașe întregi sufocate de animale abandonate, comunități care trăiesc cu frica haitelor și un sistem care, de ani întregi, reacționează haotic și prea târziu. Carmen DEACONU