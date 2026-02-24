Iașul intră oficial în cursa „Destinația Anului 2026”, la categoria „Orașe care inspiră”. Palatul Culturii a adus deja un loc pe podium
* de Dragobete a fost publicată lista nominalizărilor pentru „Destinația Anului 2026” * Iașul apare explicit la categoria „Orașe care inspiră” * în spatele acestei noi runde de vizibilitate stă și un precedent greu de ignorat: Palatul Culturii din Iași a fost locul I la „Atracții Cultural-Educative” într-un sezon anterior al competiției, un trofeu care a pus orașul pe harta națională a destinațiilor premiate
De Dragobete, competiția „Destinația Anului 2026” a făcut publică lista extinsă a destinațiilor nominalizate, iar Iașul are, de data aceasta, o confirmare clară: municipiul este inclus în concurs la categoria „Orașe care inspiră”, alături de alte orașe din țară. În comunicatul oficial, Iașul apare nominalizat explicit în listă, ceea ce înseamnă că intră în aceeași cursă de imagine și vot care, an de an, mută fluxuri reale de turiști în România.
Pentru Iași, însă, „Destinația Anului” nu începe de la zero. Un moment-cheie rămâne ediția 2023, când Palatul Culturii din Iași a câștigat locul I la categoria „Atracții Cultural-Educative”, devenind una dintre destinațiile care au urcat pe podiumul național și au intrat, practic, în „liga” reperelor turistice validate public.
Ediția 2026 vine cu un mecanism de selecție care combină implicarea publicului, votul juriului și o cercetare națională, iar organizatorii spun că etapa nominalizărilor s-a derulat între 20 octombrie 2025 și 15 ianuarie 2026, înainte ca lista să fie făcută publică pe 24 februarie 2026. Finala și desemnarea câștigătorilor sunt programate pentru aprilie, când votul și evaluarea se intersectează în clasamentul final.
În fruntea juriului din 2026 este Alexandru Filip, reprezentant al Deltei Dunării, destinația care a luat Marele Premiu în 2025, într-o formulă de „continuitate” prin care câștigătorii de ieri devin arbitrii de mâine. Mesajul implicit pentru orașe precum Iașul e simplu: competiția nu premiază doar un peisaj, ci o destinație care știe să se facă aleasă, recomandată și, în final, vizitată.
Pentru publicul local, faptul că Iașul e din nou pe listă la „Orașe care inspiră” deschide o miză dublă: orașul poate câștiga vizibilitate ca destinație urbană, dar poate și „reactiva” povestea de succes a Palatului Culturii, care a demonstrat deja că Iașul poate lua locul I la nivel național. Într-o competiție în care clickul se transformă în vot, iar votul în notorietate, intrarea oficială a Iașului în ediția 2026 e, de fapt, startul unei noi lupte pentru atenția României.
