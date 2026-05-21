Iașul lipsește din Top 50 branduri România 2026

Regiunea Nord-Est are cinci branduri în Top 50 România 2026, însă niciunul nu vine din Iași. Dedeman, Altex, AGRICOLA, Autonom și KOBER arată forța antreprenorială a Moldovei, dar și o absență importantă: cel mai mare oraș al regiunii rămâne, în acest clasament, mai degrabă piață de consum decât loc de origine pentru un brand național de top.

Lista spune însă și ceva important despre distribuția economică a regiunii. Brandurile moldovenești cel mai bine cotate nu vin din Iași, ci mai ales din Bacău și Piatra Neamț.

Dedeman rămâne cel mai valoros brand regional

Cel mai bine plasat brand cu rădăcini în Nord-Est este Dedeman, companie cu sediul central la Bacău. În Brandirectory România 2026, Dedeman se află pe locul 5 la nivel național. Brandul este evaluat la 583,44 milioane de dolari, în creștere față de 551,03 milioane de dolari în 2025. Dedeman își păstrează poziția a cincea în clasament și are rating de brand AAA+.

Prezența sa în Top 5 confirmă rolul Bacăului în construcția unuia dintre cele mai puternice branduri comerciale din România.

Altex urcă în Top 10 România

Al doilea brand din Nord-Est este Altex, lansat la Piatra Neamț la începutul anilor ’90 de Dan Ostahie. În 2026, Altex urcă pe locul 10 în clasament, după ce în 2025 era pe locul 11. Valoarea de brand indicată este de 175,56 milioane de dolari, față de 161,95 milioane de dolari anul anterior. Creșterea este de aproximativ 8,4%, iar evoluția confirmă poziția Altex printre cele mai vizibile branduri românești de retail electro-IT.

Bacăul mai are un brand în clasament: AGRICOLA

Tot din Bacău vine și AGRICOLA, clasată pe locul 24 în Top 50 România 2026.

Față de anul precedent, brandul coboară două poziții, de pe locul 22. Chiar și așa, rămâne în prima jumătate a clasamentului și confirmă forța unui brand alimentar regional care a depășit de mult piața locală. AGRICOLA se prezintă ca unul dintre cei mai importanți jucători din agribusiness-ul românesc, iar datele publice indică sediul companiei în municipiul Bacău.

Neamțul punctează prin Altex, Autonom și KOBER

Județul Neamț are trei branduri în clasament: Altex, Autonom și KOBER.

Autonom are una dintre cele mai bune evoluții dintre brandurile cu legătură regională. Compania urcă de pe locul 43 în 2025 pe locul 34 în 2026.

Fondată în 2006, la Piatra Neamț, Autonom activează în leasing operațional, rent-a-car și servicii de mobilitate.

KOBER, brand de lacuri și vopsele, apare pe locul 47, în urcare de pe locul 49. Compania este legată de județul Neamț, cu adresă în Dumbrava Roșie, lângă Piatra Neamț.

Iașul rămâne piață mare, dar fără brand local în Top 50

Cea mai importantă absență din perspectivă regională este Iașul. Oraș universitar, medical, IT și administrativ, Iașul este cea mai mare piață urbană a Moldovei. Cu toate acestea, nu apare în Brandirectory România 2026 cu un brand local propriu-zis în Top 50. Pentru Iași, concluzia este incomodă, dar utilă. Orașul stă bine la capital uman, servicii, educație, sănătate și IT, însă nu are încă în acest clasament un brand comercial local cu recunoaștere și valoare comparabile cu cele născute în Bacău sau Neamț.

Dan DIMA