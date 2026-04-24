Guvernul păstrează și în 2026 programul „Noua Casă”, cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, același nivel ca în anul precedent. Decizia este prezentată ca o măsură de stabilitate într-o piață imobiliară tensionată, în care cererea rămâne ridicată, oferta este limitată, iar accesul la finanțare devine tot mai dificil pentru o parte a populației.

Pentru Iași, miza este directă. Oraș universitar, centru medical regional și pol economic al Moldovei, Iașul continuă să atragă studenți, tineri specialiști, familii aflate la început de drum și investitori imobiliari. Numai că programul gândit inițial ca o poartă de intrare spre prima locuință pare să conteze tot mai puțin într-o piață în care prețurile au crescut mai repede decât capacitatea de împrumut a cumpărătorilor.

Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, în martie 2026 prețul mediu cerut pentru apartamentele din Iași a ajuns la 1.957 de euro/mp, în creștere cu 9,8% față de martie 2025. Apartamentele noi au urcat la 2.042 de euro/mp, cu 14,7% peste nivelul de anul trecut, iar cele vechi la 1.941 de euro/mp, cu 8,9% mai mult.

Asta înseamnă că un apartament de 50 de metri pătrați trece, în multe cazuri, de pragul psihologic de 95.000–100.000 de euro, înainte de costurile notariale, mobilare sau eventuale renovări. Pentru o familie tânără, diferența dintre „eligibil” și „accesibil” devine esențială: faptul că statul garantează o parte din credit nu înseamnă automat că rata lunară poate fi susținută.

Cifrele naționale arată deja pierderea de viteză a programului. În 2025, deși plafonul disponibil a fost tot de 500 de milioane de lei, au fost acordate doar 246 de garanții, în valoare totală de aproximativ 33 de milioane de lei, plus 9 promisiuni de garantare, de 1,3 milioane de lei. Practic, programul a avut bani, dar nu a mai avut aceeași tracțiune în piață.

Explicația ține de schimbarea pieței bancare, dar și de schimbarea pieței imobiliare. Băncile au venit cu produse ipotecare alternative, unele cu dobândă fixă în primii ani, iar cumpărătorii au început să compare mai atent costul total al creditului, nu doar avansul. În același timp, prețurile din orașe precum Iași au împins multe locuințe peste zona în care programul mai poate funcționa ca instrument real de acces.

„Noua Casă”, continuator al programului „Prima Casă”, rămâne important pentru cumpărătorii care nu dispun de avans mare. FNGCIMM a prezentat programul ca un produs cu avans minim de 5% și costuri administrative reduse față de piață, inclusiv comision de administrare de 0,15% pe an, calculat la soldul garanției.

Dar în Iași, avansul nu mai este singura barieră. O garsonieră sau un apartament mic în zone căutate poate avea un preț apropiat de cel al unei locuințe familiale de acum câțiva ani. În cartierele cu acces bun spre universități, spitale, birouri sau transport public, cererea rămâne ridicată, iar locuințele ieftine sunt tot mai rare. Pentru cumpărători, dilema devine tot mai clară: fie acceptă o locuință mai mică, fie se mută spre periferie, fie amână achiziția.

De la lansarea programului, în 2009, până la finalul lunii februarie 2026, au fost acordate peste 334.000 de garanții și promisiuni de garantare, în valoare totală de 31,72 miliarde de lei. Statul a efectuat și plăți pentru garanții executate, de peste 125 de milioane de lei, recuperând ulterior peste 77 de milioane de lei.

Aceste date arată că programul și-a îndeplinit, în mare parte, rolul istoric: a deschis piața creditării ipotecare pentru sute de mii de cumpărători. În 2026 însă, „Noua Casă” pare mai degrabă un instrument de sprijin punctual decât un motor al pieței rezidențiale. Dan DIMA