Iașul, paradoxul imobiliar al României

Piața imobiliară din marile orașe ale României devine tot mai contrastantă. Diferențele dintre centrele urbane nu mai țin doar de prețuri, ci și de cum se trăiește, de fapt, în spatele ușilor închise ale apartamentelor. Iar Iașul se află într-o poziție care stârnește dezbateri aprinse: printre cele mai accesibile orașe ca preț pe metru pătrat, dar cu un nivel al satisfacției locuitorilor care ridică semne de întrebare.

Iași – prețuri mai mici, dar nu și fără probleme

Cu un preț mediu de 1.764 euro/mp, calculat cumulat pentru apartamentele noi și vechi, Iașul este unul dintre cele mai accesibile mari orașe din România. Doar Oradea (1.831 euro/mp), Sibiu (1.938 euro/mp) și Timișoara (1.941 euro/mp) se învârt în aceeași zonă de „respirație” financiară.

La polul opus, Cluj-Napoca rămâne campionul absolut al scumpirilor, cu 3.279 euro/mp, urmat de București (2.331 euro/mp) și Brașov (2.306 euro/mp). Diferența este uriașă: la Cluj, un apartament cu trei camere poate trece lejer de 215.000 de euro!

Potrivit datelor unei analize realizate de una dintre cele mai mari platforme imobiliare online, analiză care combină date obiective (trafic, aer, prețuri, repere urbane) cu percepțiile a peste 110.000 de locuitori, orașele analizate se încadrează între 51 și 56 de puncte din 100. Pragul de 50 indică un nivel mediu al calității vieții urbane.

Iașul obține 52,1 puncte – peste medie, dar departe de lideri. Cu alte cuvinte, ieșenii simt că orașul lor este „ok”, dar nu excepțional.

Marea nemulțumire a ieșenilor o reprezintă parcările. Lipsa locurilor de parcare este criteriul cel mai slab evaluat, confirmând haosul urban resimțit zilnic în cartierele aglomerate.

Pe baza suprafețelor minime legale, apartamente noi au un preț mediu de 1.852 euro/mp. O garsonieră (37 mp) costă, în medie, 68.523 euro, un apartament cu 2 camere (52 mp) - 96.303 euro, un apatament cu 3 camere (66 mp) - 122.231 euro.

Apartamentele vechi se tranzacționează cu o medie de 1.971 euro/mp. O garsonieră costă, în medie, 72.935 euro, un apartament cu 2 camere - 102.504 euro, iar unul cu 3 camere – 130.101 euro.

Paradoxal, în Iași, apartamentele vechi sunt, în medie, mai scumpe decât cele noi – semn că zonele consacrate, cu infrastructură deja dezvoltată, cântăresc greu în decizia cumpărătorilor.

Pentru Capitala Moldovei, prețurile încă sunt competitive, ceea ce menține orașul atractiv pentru tineri, investitori și familii. Însă infrastructura – în special parcările și mobilitatea urbană – riscă să frâneze această creștere.

Orașele „ideale”: un echilibru rar

Sibiul și Oradea reușesc să combine scoruri ridicate ale calității vieții cu prețuri încă rezonabile. Sibiu are un scor total de 56,4 puncte și cel mai mare scor subiectiv (76,8), în timp ce Oradea ajunge la 54,3 puncte.

În schimb, Bucureștiul – surpriză! – are cel mai mic scor total, 50,6 puncte, deși prețurile sunt printre cele mai mari. Traficul sufocant și presiunea urbană își spun cuvântul.

Cluj-Napoca, cu peste 3.200 euro/mp, rămâne orașul unde visul costă cel mai mult. O garsonieră nouă sare de 120.000 de euro, iar un apartament cu trei camere poate ajunge la 215.000 de euro. Și totuși, scorul total de 56,3 puncte arată că mulți locuitori consideră că merită.

Daniel BACIU