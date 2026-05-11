Rețeaua de asistență maternală din Iași se restrânge rapid: de la 818 asistenți maternali activi în 2023 la 699 în 2025. În același timp, 1.285 de copii erau plasați la asistenți maternali, iar presiunea pe sistemul de protecție rămâne ridicată.

Iașul are tot mai puțini asistenți maternali activi, deși sute de copii din sistemul de protecție au nevoie de stabilitate și de un mediu cât mai apropiat de viața de familie.

Iașul a pierdut 119 asistenți maternali în doi ani

Datele DGASPC Iași arată că, la 31 decembrie 2025, în județ mai erau 699 de asistenți maternali cu copii în plasament. În 2024 erau 764, iar în 2023 erau 818.

În doar doi ani, rețeaua a pierdut 119 asistenți maternali activi. Scăderea nu înseamnă automat că ieșenii „nu mai vor” această profesie, dar arată o presiune tot mai mare pe un sistem care depinde direct de adulți disponibili, pregătiți și stabili.

La finalul anului 2025, 1.285 de copii erau plasați la asistenți maternali profesioniști. Dintre aceștia, 244 erau copii cu nevoi speciale.

Încărcarea rețelei este vizibilă și în felul în care sunt distribuiți copiii: 177 de asistenți maternali aveau câte un copil în plasament, 462 aveau câte doi copii, 56 aveau câte trei, iar 4 aveau câte patru copii.

Peste 2.000 de copii sunt în protecție familială

La 31 decembrie 2025, județul Iași avea 2.041 de copii în măsuri de protecție de tip familial. Dintre aceștia, 565 erau în plasament la rude până la gradul IV, 191 la alte familii sau persoane, iar 1.285 la asistenți maternali.

Numărul total este mai mic decât în anii anteriori: 2.427 în 2022, 2.251 în 2023 și 2.150 în 2024.

Scăderea poate părea un semn pozitiv, dar nu elimină problema de fond. Copiii care ajung în sistem au nevoie de adulți care pot oferi continuitate, nu doar de o soluție administrativă.

În 2025, specialiștii DGASPC Iași au identificat asistenți maternali pentru 75 de copii pentru care a fost necesară instituirea unei măsuri de protecție.

Adopțiile rămân puține față de numărul copiilor adoptabili

La finalul anului 2025, Iașul avea 398 de copii adoptabili. Dintre aceștia, 298 aveau până la 14 ani, iar 100 aveau între 14 și 18 ani.

În același an, Tribunalul Iași a încuviințat 55 de adopții naționale. Dintre copiii adoptați, 5 au fost adoptați de familiile de ocrotire.

Diferența dintre cei 398 de copii adoptabili și cele 55 de adopții finalizate arată cât de dificil poate fi drumul dintre statutul juridic de copil adoptabil și viața într-o familie definitivă.

În 2025 au fost deschise 130 de demersuri juridice pentru procedura adopției. Au fost atestate 50 de persoane sau familii adoptatoare, evaluate psiho-social 56 de familii și reevaluate 87 de familii care nu finalizaseră o potrivire practică.

Abuzuri, centre de zi și presiunea pe prevenție

Sistemul de protecție nu înseamnă doar plasament și adopție. În 2025, DGASPC Iași a înregistrat 447 de cazuri de copii care au suferit forme de abuz. Au fost raportate 213 cazuri de neglijență, 87 de abuz fizic, 83 de abuz psihic sau emoțional, 60 de abuz sexual și 4 cazuri de exploatare sexuală. Pentru 130 dintre acești copii s-a impus scoaterea din familie sau înlocuirea măsurii de protecție. Dintre ei, 48 au ajuns în servicii rezidențiale, 39 în asistență maternală și 43 în plasament familial. În zona de prevenire a abandonului, DGASPC Iași avea centre de zi pentru copii din comunitate sau din măsuri de protecție familială: Bogdănești, cu 18 beneficiari, Sf. Ana, cu 9, Pro Familia, cu 31, Prietenia, cu 12, și Sf. Stelian, cu 24. Pentru copiii cu handicap funcționau patru centre de zi, cu 282 de beneficiari.

Iașului îi lipsesc, în primul rând, oameni: asistenți maternali, familii de plasament și familii adoptatoare.

Clara DIMA