Iașul plătește anual zeci de milioane de lei către spitalele din străinătate

În ultimul an, sumele vehiculate prin sistemul de asigurări de sănătate din județul Iași ating dimensiuni greu de ignorat, conturând o imagine a unui flux financiar transfrontalier de proporții impresionante. Zeci de milioane de lei traversează granițele pentru a acoperi servicii medicale acordate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, în Confederația Elvețiană și în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Datele centralizate la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Iași indică un buget total de peste 27 de milioane de lei alocat strict pentru prestații medicale în baza documentelor internaționale, sumă care, în practică, se transformă într-un mecanism complex de decontare a serviciilor medicale acordate în afara României, dar suportate din fonduri naționale. Din această sumă uriașă, peste 26 de milioane de lei au fost direcționați exclusiv către plata serviciilor medicale efectuate în străinătate, în timp ce restul au acoperit rambursări pentru cetățeni români tratați peste hotare.

În spatele acestor cifre se află o realitate administrativă masivă: mii de formulare europene procesate, mii de cazuri medicale, spitale din întreaga Europă și un mecanism birocratic care transformă fiecare episod medical într-o tranzacție financiară transfrontalieră. Germania, Franța și Italia domină detașat topul destinațiilor, absorbind sume de ordinul milioanelor de lei, fiecare caz individual adăugând presiune asupra bugetului public.

Germania, de exemplu, se detașează spectaculos, cu plăți care depășesc 9,5 milioane de lei (1.140 cazuri), urmată îndeaproape de Franța (344 cazuri), cu peste 5,5 milioane, și Italia, cu peste 5,1 milioane de lei (605 cazuri). Belgia (348 cazuri) și Spania (310 cazuri) completează tabloul marilor beneficiari ai sistemului, fiecare cu valori de ordinul milioanelor, în timp ce alte state europene înregistrează sume mai mici, dar constant recurente, care, cumulate, conturează un flux financiar continuu și greu de neglijat.

În paralel, mii de formulare de tip E125 și E127 circulă anual între instituții, fiecare document reprezentând o cheltuială concretă, o intervenție medicală sau un episod de spitalizare. Numai în 2025 au fost procesate 3.123 de formulare europene, reflectând amploarea fenomenului și presiunea constantă asupra bugetului public de sănătate.

România plătește, recuperează parțial, decontează și ajustează constant, într-un circuit care implică instituții din zeci de state și sume care, cumulate, depășesc pragul psihologic al zecilor de milioane de lei anual.

În același timp, alte mecanisme financiare complementare - rambursările pentru cetățeni români tratați în străinătate sau decontările în baza acordurilor bilaterale - adaugă noi straturi acestui tablou complex, în care fiecare caz medical devine parte dintr-un sistem financiar european interconectat. Nicoleta ZANCU