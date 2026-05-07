Iașul pregătește noua strategie pentru comunitățile de romi

Autoritățile din Iași au început pregătirile pentru noul cadru european de finanțare de după 2027, iar una dintre marile provocări rămâne colectarea corectă a datelor privind comunitățile de romi din județ.

În acest context, Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor din județul Iași a organizat, pe 5 mai 2026, o ședință de coordonare împreună cu experți ai Punctului Național de Contact pentru Romi din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Întâlnirea a avut loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași și a reunit mediatori sanitari, mediatori școlari și reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate.

De ce este importantă colectarea datelor

Discuțiile s-au concentrat pe dificultățile întâmpinate în colectarea datelor privind apartenența la minoritatea romă și pe modul în care aceste informații pot influența accesarea fondurilor europene în următorii ani.

Autoritățile atrag atenția că viitoarele programe europene nu vor mai finanța exclusiv proiecte dedicate comunităților de romi, ci vor viza grupurile vulnerabile în general, pe principiul „primul venit, primul servit”.

În aceste condiții, existența unor date clare și corecte devine esențială pentru obținerea finanțărilor europene.

Peste 3.600 de elevi romi în județul Iași

Potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței, în județul Iași sunt integrați aproximativ 3.600 de elevi romi în 11 unități școlare.

Reprezentanții instituțiilor implicate susțin că datele actuale sunt incomplete și că există diferențe între statisticile furnizate de Institutul Național de Statistică, Direcțiile de Sănătate Publică, Inspectoratele școlare.

Unul dintre motive este faptul că mulți membri ai comunităților de romi nu își declară apartenența etnică, iar acest lucru influențează direct statisticile oficiale și nivelul finanțărilor disponibile.

Comisia Europeană cere date clare privind apartenența etnică

Experții MIPE au explicat că noua abordare europeană pune accent pe colectarea de date privind apartenența etnică și genul, pentru ca politicile publice și programele de finanțare să fie adaptate realităților din teren.

În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre lipsa unor date oficiale privind așezările informale, riscul subreprezentării comunităților vulnerabile, necesitatea unei metodologii unitare și transparente de colectare a informațiilor.

Vor fi organizate instruiri pentru mediatori

Pentru îmbunătățirea procesului de colectare a datelor, experții MIPE au propus organizarea unor sesiuni de instruire dedicate mediatorilor sanitari și școlari.

Acestea vor viza identificarea corectă a nevoilor din comunități, raportarea cazurilor de discriminare, utilizarea unor metode standardizate de colectare a datelor.

Instituția Prefectului Județului Iași a anunțat că va contribui la elaborarea metodologiei de lucru și la centralizarea informațiilor din teritoriu.

Autoritățile susțin că obiectivul principal este evitarea pierderii fondurilor europene și dezvoltarea unor politici publice care să răspundă mai eficient problemelor de educație, sănătate și integrare socială din comunitățile vulnerabile ale județului Iași. Carmen DEACONU