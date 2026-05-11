Iașul pregătește operațiuni sociale de amploare

Autoritățile au desenat, practic, harta supraviețuirii pentru mii de oameni vulnerabili care depind direct de sprijinul statului: copii abandonați, mame minore, persoane cu dizabilități, bătrâni singuri și victime ale violenței domestice.

Luni, ședința Comisiei Județene privind Incluziunea Socială, coordonată de prefectul Dolachi-Pelin Constantin, a scos la lumină dimensiunea uriașă a presiunii sociale care apasă asupra județului Iași. Nu a fost o simplă întâlnire birocratică, ci un semnal de alarmă despre realitatea dramatică din spatele cifrelor oficiale.

Minorii, în centrul atenției

Pentru anul 2026, autoritățile județene pregătesc un mecanism social gigantic, finanțat din bugetul Consiliul Județean Iași, menit să țină în viață rețeaua de protecție socială a unuia dintre cele mai mari județe din România.

Copiii abandonați sau aflați în situații-limită rămân în centrul intervenției. Complexele sociale din Bucium și Bogdănești vor funcționa la capacități impresionante, cu zeci de locuri dedicate minorilor aflați în sistemul de protecție specială. În paralel, serviciile familiale din Târgu Frumos vor încerca să gestioneze zeci de cazuri extrem de sensibile, în timp ce Centrul de Primire în Regim de Urgență din Iași va continua să primească minori scoși din medii periculoase, uneori chiar în miezul nopții, în urma unor intervenții dramatice ale autorităților.

Una dintre cele mai delicate componente ale planului rămâne Centrul Rezidențial Maternus, locul unde mamele minore și copiii lor încearcă să își reconstruiască viața după traume familiale, abandon sau violență. Acolo, fiecare loc ocupat spune o poveste cutremurătoare despre sărăcie, lipsă de educație și destrămarea unor familii.

Peste 1.200 de copii separați de familie

Dimensiunea reală a crizei sociale devine însă și mai clară în cifrele estimate pentru serviciile de sprijin dedicate copilului separat de familie: peste 1.200 de beneficiari sunt așteptați doar în 2026. Este un număr uriaș care arată presiunea socială crescândă asupra sistemului de protecție.

Nici sectorul destinat adulților vulnerabili nu arată mai puțin dramatic. Centrele pentru persoane adulte cu dizabilități funcționează deja aproape de limita maximă de ocupare, unele având 36, 41 sau chiar 50 de locuri complet utilizate. În spatele acestor cifre se află oameni dependenți permanent de îngrijire, tratament și asistență specializată.

În paralel, județul încearcă să întărească rețeaua destinată victimelor violenței domestice - un fenomen care continuă să explodeze tăcut în comunitățile locale. Locuințele protejate, serviciile de consiliere și centrele de sprijin devin tot mai importante într-un context social în care numărul cazurilor grave crește constant de la an la an.

Prin această reuniune, Instituția Prefectului - Județul Iași încearcă să transmită că județul nu își poate permite să abandoneze aceste categorii sociale într-un moment în care sărăcia, excluziunea și instabilitatea familială se adâncesc tot mai mult. Carmen DEACONU