Iașul pregătește revoluția energetică din gunoaie

Într-un moment în care Europa caută disperat soluții pentru criza energetică și presiunea climatică, Iașul își pregătește propria mutare strategică: transformarea deșeurilor în energie.

Nu este doar un proiect tehnic. Este o schimbare de paradigmă care poate rescrie complet modul în care orașul își gestionează viitorul.

În centrul acestei transformări stă ideea de valorificare a RDF (Refuse Derived Fuel) – combustibil obținut din deșeuri care nu mai pot fi reciclate. Practic, ceea ce până ieri era o problemă devine resursă.

Datele arată clar potențialul: aproximativ 8.000 de tone de deșeuri pot fi procesate anual în județ, iar cererea de energie termică rămâne uriașă – aproape 369.000 MWh produși doar în 2025. În această ecuație, fiecare tonă de deșeu devine o piesă dintr-un mecanism energetic care poate reduce dependența de combustibilii fosili.

Municipiul Iași vrea să folosească exact acea categorie de deșeuri ignorată până acum – cele care nu pot fi reciclate – pentru a produce energie electrică și termică. Este, în esență, o mutare inteligentă într-o economie circulară în care nimic nu se pierde.

CET II Holboca: de la huilă la energie verde

Fosta centrală pe huilă CET II Holboca, simbol al unei epoci energetice care apune, devine acum terenul unei reconversii spectaculoase. Închisă în 2025 în contextul decarbonizării, platforma nu este abandonată – dimpotrivă, renaște.

Planurile sunt ambițioase: instalarea unor grupuri moderne de cogenerare pe gaz, pregătite pentru hidrogen (H2 ready), capacități de peste 28 MW termic și aproape 27 MW electric, integrarea panourilor fotovoltaice pentru producție regenerabilă.

Acest mix energetic transformă CET II într-un hub al viitorului, unde gazul, energia solară și deșeurile vor lucra împreună.

În spatele acestui proiect nu este doar ecologia, ci și o miză economică uriașă. Finanțările europene și guvernamentale susțin tranziția, iar interesul companiilor private este deja așteptat prin scrisori de intenție.

Pentru Iași, asta înseamnă reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor, producție locală de energie, atragerea de investiții și tehnologii moderne, alinierea la politicile europene de mediu.

Totul depinde acum de implementare. Proiectul are potențialul să transforme Iașul într-un exemplu național de economie circulară funcțională, nu doar teoretică.

Dacă planurile vor fi duse până la capăt, orașul ar putea face un salt spectaculos: de la problema gropilor de gunoi la statutul de hub energetic regional. Daniel BACIU