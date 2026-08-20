Iașul, prezent la Olimpiada de șah din Uzbekistan

Maestra internațională open (IM) Irina Bulmaga și maestra internațională la feminin (WIM) Miruna Lehaci au fost selecționate în echipa reprezentativă a României pentru Olimpiada de Șah din Uzbekistan (16-27 septembrie), la care vor lua startul 190 de formații naționale.

Cele două sportive, legitimate la CSM Iași 2020, vor evolua, în ordine, la primele două mese. Din lot mai fac parte alte trei șahiste, competiția desfășurându-se la patru mese, pe parcursul a 11 runde.

Irina Bulmaga a participat în această vară la mai multe concursuri, ocupând recent un meritoriu loc trei în Turcia. Miruna Lehaci a jucat la un important turneu open în Italia, la Spilimbergo, la care au participat 241 de competitori, bărbați și femei, între care 29 de mari maeștri. „Turneul din Italia a fost pentru mine un turneu de «reîncălzire» pentru șahul de nivel înalt. În ultimele luni m-am axat pe susținerea licenței, așa că nu am avut prea mult timp să particip la turnee. Cred că acest concurs a fost foarte util, pentru că am avut adversari foarte puternici, care «m-au forțat» să dau tot ce pot. Am realizat 4,5 puncte din 9 posibile, în condițiile în care doi dintre adversarii mei au ocupat locurile 5 și 6 la final. În clasamentul feminin am ocupat locul 4 din 26 de concurente. E adevărat că am avut un mic minus la Elo, dar, având în vedere că nu mai jucasem de mult, consider că este un rezultat decent. Urmează Olimpiada din Uzbekistan, unde sper să am un joc mai bun, deși va fi și acolo o luptă grea pentru fiecare jumătate de punct”, ne-a spus Miruna Lehaci.

Ema Obadă, aproape de titlul de maestră internațională

Ema Obadă, și ea legitimată la CSM Iași 2020, a avut o vară cu mai multe evenimente șahiste. La Grand Pix șah rapid de la Alba-Iulia din Circuitul României a ocupat locul al doilea la feminin din 51 de concurente, cu 6,5 puncte din 10 posibile. În alte două turnee din același șir Grand Prix România, ieșeanca a jucat pentru a îndeplini o normă de maestră internațională la feminin. ,,La turneele de la Brașov și Arad mi-aș fi dorit rezultate mai bune. La Brașov, am acumulat jumătate din punctele puse în joc, rezultat care nu este neapărat satisfăcător, dar am câștigat partidele în care eram favorită. Pentru mine este un lucru important, deoarece îmi confirmă că nivelul de joc se află în concordanță cu ratingul meu, cel mai mare de până acum. La Arad, situația a fost altfel: prima parte a turneului a fost promițătoare. Am avut o victorie cu un maestru internațional cu ELO peste 2.400 și o remiză cu un mare maestru, reușite care m-au adus aproape de a doua normă din cele trei necesare pentru titlul de maestră internațională la feminin (WIM). Din păcate, am ratat ultima partidă, din cauza răcelii pe care am avut-o încă de la începutul turneului, și n-am realizat norma. Aleg să particip la aceste turnee de tip open deoarece am ocazia să joc cu adversari mai puternici, să am partide din care pot învăța și progresa, dar să am și șanse mai mari de a crește la ELO și de a obține normele necesare pentru titlu”, ne-a mărturisit Ema Obadă. Vasile ARHIRE