Iașul pune în dialog religia, medicina, știința și arta, la Palatul Roznovanu

Primăria, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, organizează joi, 26 martie, de la ora 15:00, la Palatul Roznovanu, evenimentul cultural-artistic „Religie, Medicină, Știință, Artă”, în cadrul căruia va fi vernisată expoziția „Anatomia Luminii”.

Evenimentul aduce în prim-plan una dintre cele mai ofertante teme de reflecție pentru lumea contemporană: lumina, privită nu doar ca fenomen fizic, ci și ca simbol spiritual, sursă de cunoaștere și pretext pentru dialog între domenii care, deși par diferite, se întâlnesc în marile întrebări despre existență, adevăr și condiția umană.

Expoziția reunește artiști consacrați din Iași și din alte centre culturale din țară, alături de studenți ai Facultății de Arte Vizuale și Design și ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. Demersul propus este unul interdisciplinar și caută să exploreze lumina ca fenomen, simbol și experiență, într-un traseu care trece de la expresia artistică la dimensiunea spirituală și la înțelegerea științifică a realității.

Curatorul expoziției este prof. univ. dr. Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, artist vizual și cadru didactic cunoscut pentru preocupările sale în zona dialogului dintre imagine, idee și sens. Viziunea curatorială propune o articulare coerentă între dimensiunile estetice, științifice și spirituale ale luminii, într-un concept care pune în valoare atât forța simbolică a temei, cât și actualitatea ei.

În cadrul evenimentului va avea loc și o conferință tematică, la care vor participa personalități importante ale vieții culturale locale și din întreaga țară. Organizatorii mizează astfel pe o dezbatere consistentă în jurul relației dintre religie, medicină, știință și artă, patru domenii care, în acest context, nu sunt puse în opoziție, ci în dialog.

„Anatomia Luminii” propune o reflecție asupra unui element fundamental al existenței. În plan științific, lumina înseamnă energie, radiație și informație, fiind condiția esențială a vieții și a cunoașterii vizuale. În plan spiritual, lumina apare ca metaforă a revelației, a adevărului și a transcendenței, prezentă în marile tradiții religioase drept simbol al divinității și al iluminării interioare.

Prin lucrările expuse, artiștii investighează relația dintre vizibil și invizibil, dintre materie și spirit, dintre corp și energie. Expoziția devine, astfel, un spațiu de întâlnire între rigoarea cercetării și sensibilitatea expresiei artistice, între reflecția teologică și limbajul vizual contemporan.

Maura ANGHEL