Iașul rămâne una dintre cele mai subdezvoltate piețe hoteliere din România

Iașul trece printr-o perioadă de dezvoltare accelerată, care îi va întări statutul de oraș - magnet în Moldova, așa cum reiese din dezbaterea „Iași Real Estate Roundtable” organizată, marți, de Romania Property Club.

Orașul devine, pe termen mediu și lung, zona cu cele mai multe oportunități la nivel național, datorită avansului la lucrările autostrăzilor A7 și A8, și în contextul anunțului aderării complete la spațiul Schengen.

Capitala Moldovei s-a convertit deja într-unul din cele mai accesibile centre regionale în ceea ce privește prețul locuințelor noi: 1.712 euro/mp în septembrie, conform datelor celei mai importante platforme imobiliare din țară, în timp ce la Cluj-Napoca valoarea a fost de 3.230 euro/mp, la Brașov 2.313 euro/mp, la București 1.993 euro/mp, la Constanța 1.926 euro/mp, iar la Timișoara 1.922 euro/mp.

Cu toate acestea, Iașul a înregistrat o dinamică mai lentă a pieței de birouri în prima jumătate a anului 2024, după un 2023 puternic.

Hotelurile de marcă reprezintă doar 12% din capacitatea totală de cazare

Și în privința sectorului turistic, capitala Moldovei rămâne una dintre cele mai subdezvoltate piețe hoteliere din România. Hotelurile de marcă reprezintă doar 12% din capacitatea totală de cazare, conform datelor Est Hospitality. Oferta este limitată la doar 193 de camere, în două hoteluri, clasificate 3 stele. Nu există hoteluri de marcă de 4 stele sau 5 stele în Iași.

În concluzie, investițiile consistente în infrastructură sunt de așteptat să genereze noi dezvoltări imobiliare: sunt vizate construcții rezidențiale, centre comerciale, parcuri logistice și noi fabrici.

Cele mai mari oportunități sunt în sectorul logistic & industrial, având în vedere că stocul din regiunea extinsă de Nord-Est reprezintă doar 3% la nivel național.

La nivelul orașului sunt în lucru investiții de peste 1 miliard de euro în modernizarea infrastructurii școlare, medicale, culturale și sportive .

Cele mai importante investiții în infrastructură aflate în derulare în Iași sunt: Spitalul Regional, un proiect de 700 milioane de euro, cu un termen estimativ de finalizare pentru 2027, proiectul Primăriei de 110 milioane de euro pentru noul stadion din zona Bahlui, modernizarea și extinderea rețelei școlare, pentru care Primăria a alocat 20 de milioane de euro din fonduri PNRR. Mai mult, Ministerul Culturii a anunțat recent că a asigurat terenul pentru noua Operă de 80 de milioane de euro, în timp ce o modernizare de 10 milioane de euro a Filarmonicii este în curs.

Totodată, se află în implementare proiectul de 70 de milioane de euro pentru reabilitarea campusului universitar al Universității de Medicină și Farmacie, jumătate din sumă provenind de la Banca Europeană de Investiții, iar modernizările infrastructurii medicale existente însumează peste 45 milioane euro, din fonduri UE pentru modernizări. Radu MARIN