Iașul, resuscitat: au intrat zeci de ambulanțe noi!

În ultimele luni, 22 de ambulanțe noi au ajuns la Iași. 15 ambulanțe tip B 4x4 pentru SAJ Iași, 3 ambulanțe tip B pentru SMURD, 3 ambulanțe tip C pentru SAJ, 1 ambulanță tip C pentru SMURD. Fapt îmbucurător: livrările vor continua!

România trăiește un moment rar: un sistem care ani la rând a funcționat la limita supraviețuirii începe să fie, în sfârșit, resuscitat. Nu prin promisiuni, nu prin declarații, ci printr-un val concret de autospeciale care intră în teren și schimbă realitatea de la firul ierbii. Sub coordonarea Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, programul de achiziție a 1.200 de ambulanțe prin PNRR accelerează, iar cifrele devin imposibil de ignorat.

Până la finalul lunii martie, 641 de ambulanțe au fost deja livrate la nivel național. Mai mult de jumătate din ținta totală. Un ritm care, pentru standardele sistemului public românesc, pare aproape incredibil. 520 de ambulanțe de tip B 4x4 – coloana vertebrală a intervențiilor rapide – și 121 de ambulanțe de tip C, adevărate secții de terapie intensivă pe roți, gata să lupte pentru vieți în cele mai critice momente.

Dar dincolo de cifrele spectaculoase, adevărata poveste începe acolo unde presiunea este cea mai mare: în Iași.

Iașul, epicentrul urgențelor: cifrele care spun totul

Realitatea din teren este dură și nu poate fi cosmetizată. De la SAJ Iași placă, zilnic, sute de misiuni de salvare! În acest context, parcul auto al Serviciul de Ambulanță Județean Iași arată imaginea unui sistem care a fost împins prea mult timp dincolo de limită: doar 77 de ambulanțe, multe dintre ele uzate, depășite tehnic, suprasolicitate până la epuizare. Specialiștii spun clar: ar fi nevoie de cel puțin dublu pentru a acoperi decent nevoile reale ale județului.

În acest peisaj tensionat, cele 22 de ambulanțe noi ajunse la Iași nu sunt doar o livrare administrativă. Sunt, fără exagerare, o gură de oxigen.

Distribuția lor s-a făcut după priorități și nevoi: 15 ambulanțe tip B 4x4 pentru SAJ Iași, 3 ambulanțe tip B pentru SMURD, 3 ambulanțe tip C pentru SAJ, 1 ambulanță tip C pentru SMURD.

Un echilibru esențial între intervenție rapidă și capacitate de salvare în cazuri critice. Practic, fiecare dintre aceste vehicule înseamnă o intervenție mai sigură, un echipaj mai bine protejat și o șansă în plus pentru pacient.

Ambulanțele, împărțite după nevoie, nu după influență

De această dată, distribuirea nu a fost făcută „după ureche”. Comisia Interministerială de Suport Tehnic a aplicat criterii clare: vechimea ambulanțelor existente, volumul intervențiilor, capacitatea de operare a echipajelor. Prin urmare, zonele cele mai presate au primit primele întăriri. Iar Iașul, cu unul dintre cele mai ridicate volume de intervenții din țară, a devenit automat o prioritate.

Dincolo de optimismul oficial, adevărul rămâne incomod: sistemul de urgență din România a supraviețuit ani întregi în regim de avarie.

Ambulanțe care cedau în misiune, echipaje epuizate, timp de răspuns întins la limită. Fiecare zi era un compromis între ce ar fi trebuit să fie și ce era posibil în realitate.

În acest context, noile ambulanțe nu sunt un bonus. Sunt o reparație întârziată.

Într-un peisaj obișnuit cu întârzieri și blocaje, mesajul transmis de Departamentul pentru Situații de Urgență pare aproape neașteptat: nu există riscul ratării țintei de 1.200 de ambulanțe.

Graficele de livrare sunt stabilite, furnizorii respectă termenele, iar următoarele luni ar putea aduce un nou val de autospeciale în teritoriu.

Pentru Iași, cele 22 de ambulanțe sunt doar începutul. Presiunea rămâne uriașă, iar nevoile cresc constant. Sistemul nu are nevoie doar de mașini noi, ci de o restructurare profundă, de personal, de organizare, de resurse pe termen lung.

Pentru prima dată după mult timp, schimbarea nu mai este invizibilă. Se aude în sirenele care ajung mai repede. Dar adevărata provocare abia acum începe. Pentru că, dincolo de cifre și livrări, miza rămâne aceeași: transformarea acestui val de investiții într-un sistem care funcționează constant, eficient și, mai ales, la timp.

Pentru că, în final, nu numărul ambulanțelor va conta, ci viețile pe care vor reuși să le salveze. Carmen DEACONU