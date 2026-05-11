Capitala Moldovei va avea din nou reprezentanți în finala națională Games of Science. Robert Capotă și David Purică, câștigătorii etapei locale, merg la București, într-o competiție care testează nu doar cunoașterea științifică, ci și capacitatea de a explica cercetarea pe înțelesul publicului.

Games of Science a devenit, în ultimii ani, una dintre competițiile prin care tinerii cercetători sunt provocați să iasă din limbajul de laborator și să vorbească pe înțelesul publicului.

De la trofeul din 2024 la finala din 2026

Iașul are deja un precedent important: în 2024, Otilia Pintilii, studentă la UMF Iași și team leader la Mavis Artificial Heart, a câștigat marele premiu național cu o prezentare despre un prototip de inimă artificială. Premiul a fost de 2.000 de euro.

Tot în 2024, Iașul a mai fost reprezentat în finală de Adina Cîmpanu, masterandă în Biofizică și Fizică Medicală la Facultatea de Fizică din Iași. Ea se clasase pe locul al II-lea în etapa locală, iar ulterior s-a alăturat echipei Games of Science Iași ca trainer.

În 2026, ștafeta este preluată de Robert Capotă și David Purică, câștigătorii etapei locale de la Iași, desfășurată pe 19 și 20 februarie. Etapa a fost găzduită, ca în fiecare an, de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Cine sunt finaliștii Iașului

Robert Capotă, locul I la etapa locală, este medic veterinar și doctorand în microbiologie-imunologie la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași. El a vorbit despre potențialul anticorpilor din gălbenușul de ou în prevenția și tratarea bolilor infecțioase.

David Purică, locul al II-lea, este masterand al Facultății de Fizică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Tema lui a mers spre zona imaginilor galaxiilor și a felului în care astrofotografia transformă datele științifice în imagini spectaculoase.

Cei doi vor intra în finala națională Games of Science 2026, programată pe 17 mai, la București. Competiția adună 16 finaliști, câte doi din fiecare etapă locală sau online.

De ce contează pentru Moldova

Games of Science nu este o olimpiadă clasică, ci o competiție pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și tineri cercetători, dar efectul ei poate coborî direct în școli. Elevii au nevoie să vadă că știința nu înseamnă doar formule, note și manuale, ci și oameni reali care caută soluții pentru boli, tehnologii medicale, spațiu, mediu sau inteligență artificială.

Teona SOARE