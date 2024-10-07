Iașul, scena pe care strada devine magie

În luna octombrie, când frunzele dansează în vânt și aerul poartă miros de castane coapte, Iașul își deschide inima și străzile către o lume plină de magie și surprize. Orașul se transformă într-un tărâm al poveștilor vii, unde arta și viața de zi cu zi se împletesc într-un dans armonios. Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPTI) nu mai este doar un eveniment cultural, ci o experiență care ne amintește cât de frumoasă poate fi lumea atunci când o privim cu ochii larg deschiși.

Teatrul stradal a adus în Iași o energie nouă, misterioasă și captivantă. Fără bariere, fără scene convenționale, artiștii au transformat străzile orașului în decoruri vii, unde orice este posibil. „Plimbându-mă pe aleile Grădinii Palas, am fost atras de sunetele și culorile care parcă pictau aerul în jurul meu. Era ca și cum orașul își schimba ritmul, iar eu deveneam parte dintr-o poveste care se scria chiar atunci”, a spus Sergiu Macarie, un ieșean iubitor de frumos.

Spectacolele aduse de companii din Polonia, Argentina, Italia și Madeira au transformat fiecare colț al orașului într-o scenă plină de emoție. „Cărbunarii” din Cracovia au adus mister și umor, împletite cu foc și jonglerii care îți tăiau respirația. Privindu-i, m-am simțit transportat într-o lume a legendelor, unde flăcările dansau în acord cu bătăile inimii mele. „Slam Dunk”, o explozie de energie și acrobații, ne-a arătat că gravitația este doar o iluzie. Artiștii sfidau legile fizicii cu o ușurință care te lăsa fără cuvinte. În Grădina Botanică, „Reflexii Folk” a transformat natura într-un partener de dans, iar muzica lor a rezonat cu foșnetul frunzelor și ciripitul păsărilor. Acolo, am simțit cum arta se împletește cu natura într-o simfonie perfectă. Krakowski Teatr Uliczny, cu „Scena Kalejdoskop”, au uimit publicul aflat fața Palatului Culturii. Marionetele fermecătoare ale trupei AHAU Marionetas din Madeira au prins viață în „Dansatorii”, aducând zâmbete și uimire pe chipurile tuturor. „Mi-am amintit de copilărie, de poveștile spuse la gura sobei, și m-am lăsat purtat de inocența momentului”, a spus un trecător. . Iar „Soap Opera” a transformat Palatul Culturii într-un spațiu al râsului și al surprizelor, unde bulele de săpun păreau să transporte dorințe și visuri către cer. Fiecare bulă care plutea în aer era ca un mic univers, plin de posibilități.

Invitație la creație

Un program dens, pentru toate categoriile de public, a angrenat peste 25 de locuri din oraș. Aceste spectacole în aer liber, cu intrare liberă, sunt o invitație deschisă pentru toți cei care doresc să se lase purtați de valul creației și al imaginației. E fascinant să vezi cum oameni de toate vârstele și din toate colțurile orașului se adună pentru a celebra împreună frumusețea artei.

„Ce înseamnă teatrul stradal pentru Iași? Înseamnă să redescoperim împreună bucuria de a fi surprinși, de a ne lăsa inspirați de frumos în mijlocul cotidianului. Înseamnă să ne amintim că viața este plină de momente magice, dacă avem curajul să le căutăm. Pentru mine, a fost o revelație să văd cum un oraș familiar poate deveni scena unor aventuri neașteptate”, a spus Maria Ionașcu, o iubitoare a teatrului sub toate formele lui.

Acest festival este o celebrare a creativității și a comunității. Este o șansă de a ne conecta unii cu alții, de a împărtăși zâmbete și emoții, de a construi amintiri care vor rămâne cu noi mult timp după ce cortinele se vor fi închis. Este dovada că arta are puterea de a transforma și de a uni.

„Vă invităm să vă alăturați acestei aventuri artistice, să vă lăsați surprinși și inspirați. Iașul devine, în aceste zile, un loc al posibilităților infinite, iar fiecare dintre noi are rolul său în această piesă grandioasă care se desfășoară pe străzile orașului nostru drag. Haideți să fim nu doar spectatori, ci și actori în această poveste fascinantă, să trăim fiecare clipă cu intensitate și să lăsăm arta să ne ghideze pașii”, a fost mesajul organizatorilor FITPTI.

„Spre o seară, în timp ce lumina felinarelor se reflecta pe caldarâmul umed, am întâlnit un mim care, fără cuvinte, mi-a spus o poveste despre speranță și reînnoire. M-am oprit și am ascultat cu inima deschisă, realizând că teatrul stradal ne oferă nu doar divertisment, ci și o oglindă în care putem vedea cele mai profunde aspecte ale sufletului nostru” – spectator FITPTI



