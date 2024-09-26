Iașul se avântă, cu toate resursele, în sprijinul Republicii Moldova și a Ucrainei

* participanții la Forumul Orașelor Înfrățite au semnat, săptămâna aceasta, „Declarația de la Iași”, prin care municipiul Iași se angajează să contribuie cu toate resursele umane și expertiza dobândită în cei peste 20 de ani de gestionare a proiectelor pre- și post-aderare, în vederea sprijinirii traseului european al autorităților locale din cele două state

La începutul săptămânii, în organizarea Primăriei Municipiului Iași și a Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, la Iași s-a desfășurat Forumul Orașelor Înfrățite, eveniment care și-a propus identificarea de noi oportunități de parteneriat instituțional între orașele de pe ambele maluri ale Prutului îndeosebi în atragerea de fonduri nerambursabile.

La forum au participat în jur de 50 de primari din România și Republica Moldova, reprezentanți ai orașului înfrățit Cernăuți din Ucraina, specialiști în atragerea și implementarea de proiecte și investiții europene.

Pe lângă susținerea colaborării dintre orașele înfrățite, prezentările specialiștilor au vizat oportunitățile de finanțare nerambursabilă, calendarele depunerilor de proiecte, structuri și parteneriate eligibile și exemple de bună practică și implementare de proiecte de dezvoltare urbană și rurală, sociale, de infrastructură școlară, medicală și de salubritate.

Mihai Chirica: „Uniunea Europeană nu este întreagă fără vecinii din răsărit ai României, Republica Moldova și Ucraina”

La finalul celor două zile de prezentări și dezbateri, participanții au semnat „Declarația de la Iași”, prin care „Municipiul Iași, reprezentat de primarul Mihai Chirica, se angajează să contribuie cu toate resursele umane și expertiza dobândită în cei peste 20 de ani de gestionare a proiectelor pre- și post-aderare, în vederea sprijinirii traseului european al autorităților locale din Republica Moldova”.

În una dintre expunerile sale din cadrul Forumului, primarul Mihai Chirica a subliniat bogata experiență a municipalității ieșene în accesarea de fonduri europene, precum și deplina deschidere în ceea ce privește oferirea de consultanță în acest domeniu partenerilor din Republica Moldova și Ucraina. „Intrarea în marea familie a statelor europene ne-a făcut mai puternici ca niciodată! Dar Uniunea Europeană nu este întreagă fără vecinii din răsărit ai României, Republica Moldova și Ucraina, și am salutat cu toată bucuria invitarea oficială a celor două țări de a începe negocierile de aderare. Consider că a venit timpul ca frații moldoveni, cât și ucrainenii să ni se alăture cât mai repede în cadrul Uniunii Europene, iar întâlnirea noastră din aceste zile este un nou prilej de a afirma angajamentul comunității ieșene. Vom susține din toate puterile acest demers de aderare, oferind expertiză privind accesarea fondurilor europene și deschidere totală!”, a transmis primarul Mihai Chirica.

Yury Lesyuk: „Împreună pregătim intrarea Ucrainei în familia naţiunilor europene, pentru a avea pace, prosperitate şi securitate”

„Suntem încurajaţi şi de fondurile europene, şi de proiectele transfrontaliere pe care le accesăm împreună, fie că vorbim de proiecte diverse de reabilitarea spaţiilor sau de sănătate, educaţie sau schimb cultural. Fiecare pas care îl facem împreună cu oraşele din România ne apropie tot mai mult de acele standarde europene la care aspirăm”, a spus viceprimarul Chişinăului, Olga Ursu, prezent la eveniment.

Și Yury Lesyuk, viceprimar al oraşului Cernăuţi şi deputat al Consiliului Regional Cernăuţi din Ucraina, și-a declarat recunoștința față de eforturile României de a sprijini instituțiile ucrainene în demersul lor pro-european. „Suntem profund recunoscători României, partenerul nostru strategic, care este alături de noi şi stă alături de noi în acest proces de integrare în structurile euro-atlantice şi europene. Suportul dumneavoastră este preţios nu numai pentru sprijinul acordat în domeniul militar, dar şi pentru pregătirea instituţiilor ucrainene pentru colaborarea cu instituţiile europene. Împreună pregătim intrarea Ucrainei în familia naţiunilor europene, pentru a avea pace, prosperitate şi securitate. De asemenea, ne-aţi fost aproape mai ales atunci când Rusia a intervenit brutal pe teritoriul Ucrainei, iar acest ajutor este nepreţuit”, a afirmat Yury Lesyuk în discursul său.

Vasile Asandei: „Comunitățile care nu știu ce să facă cu banii nu merită să îi primească”

Un punct de vedere pragmatic a fost exprimat de Vasile Asandei, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, care a scos în evidență importanța cunoașterii mecanismelor de atragere a fondurilor europene.

„Uniunea Europeană este un organism viu și se schimbă mereu. Trebuie să gândim întâi, să cunoaștem realitatea, să știm să planificăm, să programăm, să prioritizăm și după aceea să finanțăm. Să nu uităm că elementul esențial în tot acest proces este omul. Trebuie să ne preocupăm de instruirea, de pregătirea, de formarea a celor cu care lucrăm, a oamenilor. Este foarte important, de asemenea, să știți să construiți programe, această știință de a pune într-o perspectivă lucrurile pe care ni le propunem. Comunitățile care nu știu ce să facă cu banii nu merită să îi primească. Nevoile enunțate vin înaintea finanțărilor nerambursabile”, a explicat Vasile Asandei.

Ion Coșer: „Uniunea Europeană este despre salarii, despre spitale, infrastructură, longevitate și nivel de trai”

Ion Coșer, consulul general al Republicii Moldova la Iași, a subliniat importanța Forumului Orașelor Înfrățite în contextul mai larg al demersurilor de aderare la Uniunea Europeană. „Integrarea europeană a Republicii Moldova poate fi făcută printr-un efort conjugat al nostru, care deținem pârghii până la nivel guvernamental, precum și prin efortul dumneavoastră, cei mandatați direct de către comunități, de către cetățeni. În tot acest parcurs sunt importanți banii, fondurile care urmează să vină, dar dincolo de aceasta este importantă viziunea. Îi mulțumesc domnului primar Mihai Chirica pentru că a răspuns din prima la rugămintea noastră de a face acest Forum al Orașelor Înfrățite. Este un moment istoric având în vedere exercițiul electoral, referendumul pe care urmează să îl avem în luna octombrie. Uniunea Europeană este despre salarii, despre spitale, infrastructură, longevitate și nivel de trai”, a arătat Ion Coșer.

Daniel BACIU