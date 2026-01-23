Iașul se oprește pentru Unire: transportul public, deviat timp de 8 ore

* circulația transportului public din Iași, modificată de Ziua Unirii Principatelor Române * restricții în Piața Unirii între orele 10:00 și 18:00

Municipiul Iași se pregătește să marcheze, sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Ziua Unirii Principatelor Române, printr-o serie de manifestări oficiale organizate în centrul orașului. Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor dedicate împlinirii a 167 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească, autoritățile locale au decis restricționarea circulației mijloacelor de transport public în zona Pieței Unirii, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

Astfel, tramvaiele și autobuzele nu vor mai traversa Piața Unirii pe durata manifestărilor, fiind introduse trasee ocolitoare și puncte temporare de întoarcere, în special în zona Târgu Cucu. Măsura este necesară pentru a permite organizarea ceremoniilor oficiale, a defilărilor și a evenimentelor cu public larg, care vor atrage mii de ieșeni în centrul orașului.

În ceea ce privește transportul cu tramvaiul, circulația va fi suspendată pe tronsoanele Târgu Cucu – Piața Unirii – Copou și Târgu Cucu – Piața Unirii – Gară. Tramvaiele de pe liniile 1, 3, 8, 9 și 13 vor întoarce în Târgu Cucu, fără a mai ajunge în zona centrală. De asemenea, traseul 6 va fi deviat și va circula pe relația Dacia – Gară – strada Gării – șoseaua Arcu – strada Băcinschi – Gară – Dacia, iar tramvaiele de pe traseul 7 vor circula între Țuțora, Țesătura, bulevardul Nicolae Iorga, Podul de Piatră și Canta.

Modificări importante sunt anunțate și în cazul transportului cu autobuzul. Traseul 36 va fi deviat pe ruta Dacia – Gară – strada Gării – strada Râpa Galbenă – strada Anastasie Fatu – Piața Mihai Eminescu – Copou – Breazu, cu retur prin Copou – Piața Mihai Eminescu – Blocuri Păcurari – Pasaj Octav Băncilă – Zimbru – Dacia. Totodată, traseul 50 va circula pe relația Gară – strada Gării – Râpa Galbenă – Anastasie Fatu – Piața Mihai Eminescu – Piața Independenței – Târgu Cucu – Aeroport, iar la întoarcere va ocoli prin bulevardul Carol I, strada Toma Cozma și strada Păcurari.

Pentru a facilita deplasarea călătorilor în zonele afectate de restricții, autoritățile au stabilit și legături alternative. Astfel, pentru relația Târgu Cucu – Copou, ieșenii pot utiliza traseele 28 și 42, iar între Târgu Cucu și Gară vor circula autobuze pe un traseu special, prin Piața Independenței, Piața Mihai Eminescu, bulevardul Carol I, strada Păcurari, Râpa Galbenă și șoseaua Arcu. De asemenea, va fi asigurată o legătură directă cu autobuzul între Târgu Cucu și Rond Copou, cu retur pe același itinerar.

Reprezentanții operatorului de transport public recomandă călătorilor să consulte din timp aceste modificări, să își planifice deplasările și să utilizeze rutele alternative puse la dispoziție. Autoritățile fac apel la înțelegerea ieșenilor, subliniind că restricțiile sunt temporare și au ca scop buna organizare a unuia dintre cele mai importante evenimente simbolice din istoria României.