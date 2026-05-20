Iașul găzduiește pe 23 mai 2026 un eveniment caritabil dedicat copiilor cu autism. „Conferințele Binelui” aduc la aceeași masă cultura, dialogul și solidaritatea, iar donațiile făcute pentru participare vor susține ore de terapie pentru copiii de la Asociația „Surâsul Albastru”.

Întâlnirea va avea loc la Sala Unirii din cadrul Ateneului Național Român din Iași și propune un format în care cultura, reflecția și implicarea comunitară sunt puse în slujba unei cauze concrete.

Pentru familiile care au copii cu autism, terapia înseamnă continuitate, răbdare și costuri constante. De aceea, un astfel de eveniment nu rămâne doar o întâlnire culturală, ci devine o formă directă de sprijin pentru recuperare și dezvoltare.

Grigore Leșe și Nicu Gavriluță, dialog despre bine și sens

Tema ediției de la Iași este „Binele ca știință, spiritualitate și sens”. Invitații speciali sunt prof. univ. dr. h.c. Grigore Leșe și prof. univ. dr. h.c. Nicu Gavriluță, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Dialogul va fi moderat de jurnalista Carmen Târnoveanu, inițiatoarea conceptului „Conferințele Binelui”, parte din platforma Echipa Binelui.

Evenimentul propune o discuție despre felul în care binele poate depăși nivelul emoției și poate deveni acțiune: prin cunoaștere, asumare, implicare și sprijin pentru cei vulnerabili.

Grigore Leșe aduce în dezbatere dimensiunea tradiției, a memoriei și a identității românești, în timp ce Nicu Gavriluță propune o perspectivă sociologică și antropologică asupra spiritualității, valorilor și societății contemporane.

Un eveniment cultural cu miză socială

„Conferințele Binelui” ajunge la Iași într-un moment în care tot mai multe evenimente culturale sunt conectate cu proiecte sociale. Publicul nu este invitat doar să asiste la o discuție, ci să contribuie la o cauză cu impact direct. „Este foarte multă durere și suferință în cazul unui copil cu autism. Sunt familii care se pot descurca, dar pentru oricare familie, în momentul în care apare diagnosticul, viața e schimbată total. Au fost tăiate fel de fel de facilități, iar părinții se descurcă din ce în ce mai greu. Sunt mame singure, care sunt reper în familie, care au și alți copii în îngrijire și nu au ajutor. Au nevoie de bine, de binele nostru”, spus Cristina Nichita, pre;edinta Asociației „Surâsul Albastru”, care în aceste zile a marcat 12 ani de la deschiderea primului centru dedicat copiilor.

Maura ANGHEL