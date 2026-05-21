La Iași s-a dat startul celei de-a IV-a ediții a Edu Tech Fest 2026, eveniment care a transformat Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” într-un spațiu al educației digitale, al tehnologiilor aplicate și al dialogului dintre școală, universitate și industrie. Timp de două zile, elevi, profesori, universități, companii și furnizori de tehnologie explorează cum pot intra inteligența artificială, robotica, realitatea virtuală, imprimarea 3D și laboratoarele digitale în școlile din Iași.

Edu Tech Fest, găzduit de Sala Pașilor Pierduți și Aula Carmen Sylva, nu este doar un eveniment dedicat pasionaților de tehnologie, ci și o imagine concretă a felului în care educația încearcă să țină pasul cu lumea digitală. Evenimentul, organizat de Quartz Matrix și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, a adus în același spațiu elevi, profesori, universități, companii și furnizori de tehnologie.

Pentru elevi, festivalul a însemnat contact direct cu tehnologii pe care, de multe ori, le întâlnesc doar în prezentări, clipuri sau materiale online. Pentru profesori, a fost o ocazie de a vedea cum pot fi folosite instrumentele digitale la clasă, nu ca simple accesorii moderne, ci ca sprijin real pentru predare, evaluare și orientare profesională.

AI, robotică, VR și imprimare 3D au ajuns în fața elevilor

Pe parcursul celor două zile, participanții au acces la demonstrații de robotică și automatizare, aplicații de inteligență artificială și realitate virtuală, tehnologii Industry 4.0, smart manufacturing, imprimare 3D, standuri expoziționale și experiențe hands-on. „Sunt pasionat de robotică, merg la un astfel de club de câțiva ani. Vreau să urmez o carieră în domeniu”, ne-a spus Victor, un elev în clasa a XII-a la Colegiul Negruzzi.

Demonstrațiile au arătat direcția în care merge educația tehnică: mai puțină teorie ruptă de realitate și mai multă învățare prin experiment. Elevii au putut vedea cum se leagă matematica, fizica, informatica, ingineria, designul și medicina într-un singur lanț al inovației.

Ce a arătat festivalul despre școlile din Iași

Pentru Iași, Edu Tech Fest 2026 are o miză dublă. Orașul are universități tehnice, medicale și IT puternice, companii interesate de viitorii angajați și un public școlar numeros. În același timp, școala preuniversitară are nevoie de punți mai clare către meseriile viitorului. Festivalul este o astfel de punte: elevii au văzut tehnologii, profesorii au intrat în dialog cu specialiștii, iar companiile au putut arăta ce competențe vor conta în următorii ani.

Edu Tech Fest 2026 a arătat că școala viitorului nu mai este un concept îndepărtat. Ea se construiește deja, cu roboți, inteligență artificială, realitate virtuală, imprimare 3D și parteneriate între universități, companii și școli.

Dan DIMA