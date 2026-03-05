Iașul, ticsit de construcții și amenajări ilegale

* nu mai puțin de 1.186 de construcții și amenajări ilegale au fost desființate în ultimii ani * cele mai numeroase au fost garajele construite fără autorizație – 378 în total, la care se adaugă 75 de parcaje neautorizate, 24 de construcții diverse ridicate ilegal, dar și 10 mansarde, acoperișuri sau chiar imobile de locuit realizate fără acte

În ultimul deceniu, o adevărată ofensivă administrativă s-a desfășurat în tăcere pe străzile din Iași, iar rezultatul este unul spectaculos: aproape 1.200 de construcții și amenajări ilegale au dispărut de pe domeniul public al orașului. De la garaje improvizate și parcaje amenajate fără autorizație până la chioșcuri, împrejmuiri dintre blocuri sau chiar locuințe ridicate fără acte, toate aceste „invenții urbane” au fost rând pe rând identificate, verificate și desființate, într-o amplă campanie de curățenie administrativă.

O situație recentă realizată de Poliția Locală Iași arată dimensiunea fenomenului: nu mai puțin de 1.186 de construcții și amenajări ilegale au fost desființate în ultimii zece ani. Cele mai numeroase au fost garajele construite fără autorizație – 378 în total, dintre care 101 garaje de tip Somaco, 235 garaje din confecție metalică și 42 din zidărie. La acestea se adaugă 75 de parcaje neautorizate, 24 de construcții diverse ridicate ilegal, dar și 10 mansarde, acoperișuri sau chiar imobile de locuit realizate fără acte.

Nici comerțul improvizat nu a scăpat de controale. În ultimul deceniu au fost eliminate 40 de chioșcuri, module comerciale sau puncte de lucru amenajate ilegal, în timp ce alte 643 de împrejmuiri dintre blocuri au fost desființate, după ce transformaseră spațiile comune în adevărate „proprietăți private” improvizate. Alte 16 împrejmuiri improvizate de curți au fost, de asemenea, eliminate.

Multe dintre aceste construcții au fost descoperite în urma controalelor efectuate de structurile din cadrul Primăria Municipiului Iași, însă un rol important l-au avut și sesizările venite chiar de la locuitorii orașului, care au reclamat situațiile în care domeniul public era ocupat ilegal.

După verificările de legalitate și după încercări repetate de rezolvare amiabilă, o mare parte dintre construcții au fost desființate prin dispoziții ale primarului. În alte cazuri, proprietarii au fost nevoiți să le demoleze pe cheltuiala proprie, în urma notificărilor primite de la municipalitate.

Problema era cu atât mai gravă cu cât multe dintre aceste garaje și construcții fuseseră ridicate direct pe spații verzi. În timp, ele ajunseseră să fie transformate în depozite improvizate pentru deșeuri menajere sau materiale diverse, afectând atât calitatea mediului, cât și aspectul urban al cartierelor.

După demolarea acestor improvizații, multe dintre terenurile eliberate au fost reamenajate. În unele locuri au apărut parcări pentru locatari, iar în altele au fost create spații verzi urbane moderne, menite să redea locuitorilor zonele care, ani la rând, fuseseră ocupate abuziv.

Campania de eliminare a construcțiilor ilegale continuă, iar autoritățile locale transmit că verificările vor merge mai departe în toate cartierele orașului, într-un efort de a readuce domeniul public în legalitate și de a reda spațiul urban comunității. Carmen DEACONU