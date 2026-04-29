Iașul va fi reprezentat, în vara acestui an, pe una dintre cele mai vizibile scene mondiale ale dansului urban. MiniQ’s, trupa de copii sub 13 ani a clubului Quasar Dance, s-a calificat la World of Dance Los Angeles 2026, competiție care reunește echipe din zeci de țări și care, potrivit organizatorilor, este programată în Anaheim, California, în perioada 7–10 iulie 2026.

Pentru cei 23 de copii din formație, calificarea nu este doar o apariție spectaculoasă într-un calendar internațional, ci rezultatul unor ani de antrenamente, competiții și podiumuri. Trupa este coordonată de Bianca Gabriela David și funcționează în cadrul Quasar Dance, club ieșean cu o istorie de aproximativ 25 de ani în pregătirea dansatorilor.

De la Iași la Croația, Moldova și Los Angeles

MiniQ’s a intrat puternic pe harta competițiilor internaționale în 2025, când a obținut locul 1 la World Dance Masters, la Poreč, în Croația. În 2026, trupa a continuat seria rezultatelor cu locul 1 la Dance Star România, la categoria Urban Dance Styles Juniors, rezultat care a adus calificarea pentru o nouă ediție World Dance Masters, programată în luna mai, tot în Croația.

Confirmarea cea mai importantă a venit însă la World of Dance Moldova, unde MiniQ’s a obținut premiul Crowd’s Favorite, prin votul publicului, și un Golden Ticket pentru finala mondială din Los Angeles. Documentul de prezentare al campaniei arată că acest Golden Ticket nu este acordat automat pe baza locului în clasament, ci atunci când juriul vede într-o trupă potențial pentru scena mondială.

Performanță de copii, costuri de adulți

Dincolo de emoția calificării, drumul spre SUA vine cu o problemă concretă: costurile. Transportul peste ocean, cazarea, vizele americane și logistica deplasării formează un buget greu de susținut exclusiv de familii și de club. Din acest motiv, a fost deschisă campania de strângere de fonduri „MiniQ’s – Drumul spre Los Angeles”, prin platforma 4fund.

Platforma 4fund descrie campania ca pe un apel de susținere pentru copiii care au ajuns suficient de departe încât să poată visa la scena mondială. Donațiile pot fi făcute online, direct în pagina campaniei, iar organizatorii mizează pe contribuții din comunitatea locală, indiferent de valoare.

De ce contează această calificare pentru Iași

Într-un oraș în care performanța copiilor este asociată, de cele mai multe ori, cu olimpiadele școlare, sporturile clasice sau rezultatele academice, calificarea MiniQ’s arată o altă față a Iașului: aceea a industriilor creative, a dansului urban și a generației care își construiește disciplina prin artă, corp, ritm și scenă.

Pentru copiii de 10–13 ani care intră în sală de mai multe ori pe săptămână, participarea la World of Dance Los Angeles înseamnă mai mult decât un concurs. Înseamnă contact direct cu echipe internaționale, expunere la standarde globale și șansa de a vedea unde se situează pregătirea făcută la Iași în raport cu academii din țări cu tradiție puternică în dansul urban.

Comunitatea poate deveni parte din poveste

Campania MiniQ’s transformă calificarea într-un test de solidaritate locală. În spatele fiecărui copil care urcă pe scenă se află părinți care plătesc ore de pregătire, costume, deplasări, taxe de participare și, acum, o călătorie peste ocean.

În iulie 2026, pe scena World of Dance Los Angeles vor urca și 23 de copii din Iași. Până atunci, drumul lor depinde nu doar de talent și muncă, ci și de sprijinul unei comunități care poate trimite, prin ei, numele orașului pe o scenă mondială.

Maura ANGHEL