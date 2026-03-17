Iașul trimite apă potabilă la Bălți, după atacurile rusești

Într-o mobilizare fără precedent, municipiul Iași sare în ajutorul locuitorilor din Bălți, rămași fără apă potabilă după atacurile devastatoare asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk (Ucraina). La solicitarea primarului Alexandr Petkov, administrația ieșeană condusă de Mihai Chirica va trimite 100 de cubitainere, fiecare cu o capacitate de 1.000 de litri, pentru a umple zeci de mii de litri de apă destinată populației afectate.

În paralel, autoritățile lansează un apel disperat către ieșeni și către supermarketurile din oraș: donați apă potabilă! Începând de miercuri, 18 martie 2026, cinci puncte de colectare vor funcționa în Piața Unirii, esplanada Oancea, Piața Palatului Culturii, Piața Voievozilor și Kaufland Păcurari. Orele de funcționare sunt 9 – 18 în zilele lucrătoare și 10 – 14 în weekend.

Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj puternic: „Invazia rusă a depășit orice limită a umanității, transformându-se într-un asalt cinic împotriva oamenilor nevinovați. În fața acestui rău, datoria noastră, a oamenilor de bine, este să ne unim și să acționăm. Gestul nostru este un răspuns la distrugere și o dovadă că suntem alături de locuitorii din Bălți, uniți împotriva oricărei forme de agresiune”.

Situația este critică: atacurile rusești asupra hidrocentralei au contaminat fluviul Nistru cu produse nocive și poluanți, lăsând comunități întregi fără acces la apă potabilă. Prin acest gest, Iașul demonstrează că solidaritatea poate trece dincolo de granițe, transformând criza într-un apel la unitate și umanitate.

Relația dintre Iași și Bălți nu este una obișnuită: orașele sunt înfrățite din 15 ianuarie 2023, iar acum această legătură se dovedește vitală în momentele de urgență. Fiecare cubitainer trimis este mai mult decât apă – este speranță, solidaritate și un mesaj clar că agresiunea nu va învinge bunătatea oamenilor.

Acțiunea de la Iași reprezintă un exemplu de mobilizare rapidă și implicare civică în fața unui atac de proporții, demonstrând că orașul nu stă deoparte când este vorba despre viețile oamenilor. Carmen DEACONU