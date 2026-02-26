* în timp ce Bucureștiul și Clujul explodează imobiliar, capitala Moldovei devine noul magnet pentru românii fugari din orașele imposibil de cumpărat

Piața imobiliară din România fierbe, clocotește și amenință să scape complet de sub control. Bucureștiul urcă spre prețuri amețitoare, Clujul rămâne simbolul scumpirilor fără oprire, iar marile orașe din vest împing metrul pătrat spre limite greu de imaginat. În acest peisaj dominat de cifre halucinante, Iașul apare, surprinzător, ca ultimul bastion al accesibilității — dar și ca următoarea bombă imobiliară pregătită să explodeze.

În timp ce în Capitală apartamentele noi ajung la valori comparabile cu marile metropole europene, iar în cartierele exclusiviste metrul pătrat sare chiar de 10.000 de euro, Iașul încă respiră. Aici, prețurile se mențin sub pragul psihologic de 2.000 euro/mp, transformând orașul într-o țintă tot mai atractivă pentru investitori, tineri profesioniști și familii care nu mai pot face față costurilor uriașe din restul țării.

Specialiștii vorbesc deja despre un fenomen discret, dar accelerat: români din București, Cluj sau Brașov încep să privească spre Iași ca spre o alternativă reală de viață. Diferențele de preț sunt atât de mari încât, pentru costul unui apartament modest într-un cartier scump din Capitală, în Iași se poate cumpăra o locuință nouă, spațioasă, într-o zonă în plină dezvoltare.

Această presiune începe să se vadă în ritmul construcțiilor, în apariția noilor ansambluri rezidențiale și în interesul tot mai agresiv al dezvoltatorilor imobiliari. Practic, orașul intră într-o etapă de transformare accelerată, iar liniștea aparentă a pieței locale ascunde o tensiune uriașă.

Explicațiile sunt multiple și se suprapun exploziv: creșterea sectorului IT, dezvoltarea universitară, investițiile medicale și infrastructura aflată în modernizare creează un ecosistem economic care atrage populație activă. În paralel, lipsa locuințelor moderne suficiente începe să împingă treptat prețurile în sus.

Investitorii au înțeles deja semnalul: acolo unde astăzi metrul pătrat pare „ieftin”, mâine poate deveni noul standard premium. Exact același scenariu s-a petrecut în urmă cu un deceniu la Cluj, când puțini anticipau explozia ulterioară.

Paradoxul ieșean: accesibil azi, scump mâine?

Deși Iașul rămâne momentan sub pragul de 2.000 euro/mp, ritmul de creștere începe să accelereze. Diferența față de orașele vestice nu mai este percepută ca un semn de slăbiciune economică, ci ca o oportunitate uriașă de investiție.

Analiștii avertizează că momentul actual ar putea reprezenta „ultima fereastră” pentru cumpărători. Odată ce marile proiecte de infrastructură și investițiile strategice vor intra în faze avansate, presiunea cererii ar putea împinge piața locală într-o spirală de scumpiri greu de oprit.

Iașul trăiește astăzi un moment rar: este simultan accesibil și extrem de promițător. Între calmul aparent al prezentului și febra investițională care se apropie, capitala Moldovei pare suspendată între două epoci.

Iar întrebarea care începe să se audă tot mai des printre agenți imobiliari și cumpărători este una simplă, dar neliniștitoare: nu cumva Iașul este următorul Cluj al României?

Dacă tendințele actuale continuă, răspunsul ar putea veni mult mai repede decât își imaginează astăzi piața. Daniel BACIU