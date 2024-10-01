Iașul universitar revine la viață

* „În numele Universităţii, îi asigur că vom face tot posibilul să ne asumăm responsabilităţile menţionate în contractul de studii cu cinste, cu onoare, în limita a ceea ce este posibil”, a spus rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza, Liviu-George Maha * „Primim studenţii într-un campus funcţional, poate cel mai verde campus din ţară, care din acest an va avea şi un sistem inteligent de management al traficului. Începem cu optimism şi încredere pentru că vom pune piatra de temelie a căminului care va fi construit Compania Naţională de Investiţii”, a declarat Dan Cașcaval, rectorul TUIASI

Rectorul de la UAIC, Liviu-George Maha, a vorbit bobocilor despre responsabilitate, respectarea promisiunilor şi onoare. Întreaga ceremonie a fost urmărită în direct, dar şi audio-video, de peste 200 de persoane. La finalul festivităţii, au fost premiaţi studenţii care au avut rezultate excepţionale în anul universitar 2023-2024.

În Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universităţii Alexandru Ioan Cuza a avut loc, luni, festivitatea de deschidere a anului academic 2024-2025. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai mediului academic, autorităţi locale şi parlamentari.

Ceremonia a început cu mesajul rectorului UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George Maha. El a spus că va face tot posibilul ca instituţia de învăţământ pe care o reprezintă să îşi asume responsabilităţile menţionate în contractul de studii „cu cinste, cu onoare, în limita a ceea ce este posibil”. „Mesajul meu este unul în primul rând pentru boboci. În numele Universităţii, îi asigur că vom face tot posibilul să ne asumăm responsabilităţile menţionate în contractul de studii cu cinste, cu onoare, în limita a ceea ce este posibil. Mă bucur că putem continua proiecte importante pentru studenţi, fie că au fost scrise în anii trecuţi şi acum au ajuns în faza de implementare, fie că le demarăm acum sau sunt abia în stadiul de idei. Toate aceste proiecte sunt şi vor fi derulate sub semnul transparenţei şi al respectului pentru student", a spus Liviu George Maha.

Rectorul UAIC şi-a continuat intervenţia cu un mesaj adresat colegilor din Universitate, spunând că doreşte să întărească mesajul de unitate pe care l-a avut şi în campania electorală pentru funcţia de rector. „Vă propun să privim această deschidere de an universitar ca pe un nou început, începutul unei perioade de construcţie. Avem nevoie de echilibru, cred că împreună putem face lucruri frumoase pentru comunitatea noastră”, a spus Liviu George Maha.

Rectorii ieșeni, în vizită la UAIC

Pentru prima dată în ultimii ani, la ceremonia de deschidere a noului an universitar organizat de UAIC a participat şi rectorul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, Dan Caşcaval. El a vorbit în numele celorlalţi rectori de la universităţile de stat din Iaşi. „Pentru excelenţa dascălilor dumneavoastră, pentru calitatea absolvenţilor dumneavoastră, pentru ceea ce reprezentaţi dumneavoastră în Iaşiul universitar şi în România, suntem aici onoraţi că putem să vă mulţumim. Le dorim tuturor celor care vor fi, sunt sau au fost studenţi ai Universităţii Alexandru Ioan Cuza să creadă în dascălii lor şi să fie convinşi că prin ceea ce au învăţat în amfiteatre şi laboratoare vor izbândi, iar dumneavoastră, deopotrivă colegi şi prieteni, un an cât mai rodnic, plin de bucurii şi sănătate", a spus Dan Caşcaval.

La eveniment au fost prezenţi Gerard Jităreanu, rectorul Universităţii de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad”, Aurelian Bălăiţă, rector al Universităţii Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi şi Adrian Covic, prorector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi.

Rectorul TUIASI: „Am avut o concurenţă fără egal în ultimii 20 de ani!”

După ceremonia de deschidere a anului academic de la UAIC, autorităţile şi profesorii universitari s-au mutat din Aula „Mihai Eminescu” în Aula Magna „Carmen Sylva” care aparţine Universităţii Tehnice „Gh.Asachi”. Cu acest prilej, rectorul Dan Caşcaval a spus că începe noul an academic cu optimism şi încredere. Unul dintre motivele de bucurie este începerea lucrărilor la noul cămin destinat doctoranzilor universităţii. Acesta va fi construit între Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Întreaga investiţie va costa peste 4 milioane de euro. „Ceea ce vă spun se datorează faptului că am avut o concurenţă fără egal în ultimii 20 de ani, o concurenţă care practic a fost uniform distribuită la toate facultăţile universităţii. Privim cu optimism şi încredere pentru că primim studenţii într-un campus funcţional, poate cel mai verde campus din ţară, care din acest an va avea şi un sistem inteligent de management al traficului. Începem cu optimism şi încredere pentru că vom pune piatra de temelie a căminului care va fi construit Compania Naţională de Investiţii. Privim încrezători pentru că vom construi campusul dual, care va fi ridicat cu Universitatea de Ştiinţele Vieţii”, a spus rectorul TUIASI, Dan Caşcaval. Laura RADU