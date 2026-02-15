* performanță de vârf pentru un elev din Iași, la una dintre cele mai puternice competiții internaționale de fizică dedicată liceenilor * Luca Gâlea, elev în clasa a XII-a A la Colegiul Național din Iași, a concurat la Fyziklani 2026 (Praga) și a obținut, alături de echipa sa, locul 5 la Categoria A și locul 6 în clasamentul general * în concurs au intrat peste 1.200 de elevi din 15 țări, reuniți în peste 300 de echipe

Pasiunea pentru cunoaștere, orele lungi de muncă și ambiția de a depăși limitele au transformat, din nou, un nume din Iași într-un reper de performanță. Luca Gâlea, elev al Colegiului Național Iași, a reprezentat România la Fyziklani 2026, competiție considerată cea mai mare întrecere de fizică pe echipe din Europa, organizată la Praga de FYKOS și Charles University – Faculty of Mathematics and Physics.

Luca a făcut parte din echipa „Salahorii de la Măgurele”, împreună cu alți patru elevi de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca. Rezultatul lor confirmă nivelul foarte ridicat al lotului: locul 5 la Categoria A (categoria dedicată celor mai avansați concurenți) și locul 6 la general, într-o competiție cu miză mare, unde diferențele se fac adesea la detalii și la capacitatea de a gândi rapid, în echipă.

Ediția din acest an a adunat peste 1.200 de participanți din 15 țări, organizați în peste 300 de echipe. Fyziklani pune accent pe rezolvarea în timp real a problemelor, strategie, colaborare și rezistență intelectuală, iar clasarea în primele poziții indică nu doar talent, ci și antrenament consecvent.

În spatele rezultatului se află și munca de pregătire de acasă: Luca Gâlea a fost coordonat de profesorul Jean Rotaru, iar performanța obținută la Praga devine un semnal puternic pentru ceea ce poate produce, în continuare, școala românească atunci când rigoarea și pasiunea merg împreună.

Clara DIMA