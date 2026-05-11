Iașul figurează în 2026 pe locul 5 în România în ecosistemul startup-urilor, potrivit StartupBlink. La nivel global, orașul apare pe poziția 819 în indexul ecosistemelor de startup analizate.

Pentru economia locală, clasamentul marchează o schimbare importantă. Iașul nu mai este privit doar ca un oraș din care marile companii recrutează programatori, ci și ca un loc în care se construiesc produse digitale sub brand propriu.

Cele mai vizibile nume asociate Iașului în clasamentul StartupBlink pentru mai 2026 sunt MobileXpense, Flixier și ThinkOut. Poziția nu transformă Iașul, peste noapte, într-un hub european de tehnologie, dar arată că orașul are un nucleu de companii care pot fi urmărite și evaluate într-un context internațional.

MobileXpense, compania care conectează Iașul la zona cheltuielilor corporate

MobileXpense este cel mai bine clasat startup asociat Iașului în lista StartupBlink. Compania oferă soluții de management al cheltuielilor, automatizare financiară, carduri de business și conformitate pentru companii. Lucrează cu peste 3.000 de companii pentru automatizarea cheltuielilor și a proceselor de compliance.

Cu alte cuvinte, nu mai vorbim doar despre cod scris la Iași, ci despre participarea orașului la infrastructura digitală a unor companii care operează pe piețe externe.

Flixier, produs ieșean pentru economia creatorilor de conținut

Flixier duce Iașul într-o altă zonă în creștere: economia creatorilor de conținut. Platforma permite editarea video direct în browser, fără instalarea unui program complex pe calculator. Practic, este un editor video online cu instrumente AI, subtitrare, voice-over, editare în timeline și export rapid pentru platforme precum TikTok, Reels, Shorts, traininguri sau demo-uri de produs.

Miza este clară. Video-ul a devenit unul dintre principalele limbaje ale internetului, însă instrumentele profesionale de editare rămân greu de folosit pentru mulți utilizatori. Flixier încearcă să reducă distanța dintre idee și publicare.

ThinkOut, soluția financiară pentru antreprenori și firme mici

ThinkOut completează tabloul startup-urilor ieșene printr-un produs fintech dedicat antreprenorilor și firmelor mici.

Platforma ajută companiile să își planifice, monitorizeze și măsoare sănătatea financiară. Visa România prezintă ThinkOut ca o soluție de analiză și planificare financiară pentru antreprenori, care permite conectarea conturilor bancare, importul datelor financiare și monitorizarea veniturilor, cheltuielilor, profitului și previziunilor de cash-flow.

De ce contează locul 5 pentru Iași

Poziționarea în clasament arată că Iașul are un ecosistem tech suficient de vizibil pentru a fi inclus într-o comparație internațională. Orașul are deja câteva avantaje importante: universități, specialiști IT, spații de birouri, comunități tehnice și costuri încă mai accesibile decât cele din marile capitale europene.

Dar aceeași poziție arată și limitele actuale. Iașul are talent, însă are nevoie de mai mult capital, mai multe acceleratoare, mai multe conexiuni cu investitori și mai multe produse care să treacă de etapa locală.

Dan DIMA