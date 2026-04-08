Iașul urcă pe podium la Olimpiada Națională de Limba Neogreacă. Premii importante și calificări la etapa internațională

* elevii din Iași confirmă din nou că performanța școlară nu se măsoară doar în disciplinele clasice * la Olimpiada Națională de Limba Neogreacă, lotul ieșean a obținut premii, mențiuni și calificări la etapa internațională, într-o competiție care a reunit la Galați tineri din toată țara. * rezultatele pun în lumină atât munca elevilor, cât și rolul profesorilor și al Comunității Elene din Iași în formarea unui nucleu de excelență într-un domeniu de nișă, dar cu mare valoare culturală

Iașul a bifat o nouă reușită în învățământul de performanță, de această dată la Olimpiada Națională de Limba Neogreacă, desfășurată la Galați, în perioada 3–5 aprilie 2026. Lotul olimpic ieșean, format din 17 elevi care studiază limba neogreacă în cadrul Comunității Elene din Iași, s-a întors acasă cu un palmares consistent: un premiu I, două premii II, un premiu III și patru mențiuni. Mai mult, toți elevii premiați s-au calificat la etapa internațională.

Cel mai bun rezultat al delegației ieșene a fost obținut de Adelin Constantin Botezatu, elev al Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din Iași, care a câștigat premiul I la nivel A2. Alte două premii II au fost obținute de Despa Maria-Elisavet, de la Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” din Miroslava, la nivel A1 gimnaziu, și de Dascălu Matei, de la Colegiul Național Iași, la nivel A1. Pe lista laureaților se află și Stamouli Nektaria, de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, recompensată cu premiul III la nivel C1.

Rezultatele au fost completate de patru mențiuni, obținute de Andreea Gheorghiță, de la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Frunză Tudor, de la Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași, Gheț Roxani, de la Școala Gimnazială Bălțați, și Bianca Maria Frunză, de la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași. Pentru un județ care își construiește constant reputația prin rezultatele elevilor la olimpiade și concursuri naționale, performanța de la limba neogreacă arată că excelența poate apărea și în zone mai puțin vizibile, dar esențiale pentru cultura generală și deschiderea internațională a elevilor.

Lotul ieșean a fost însoțit de profesorii Constantinescu Vlad, de la Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași, și Ermurache Dan, de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” Iași. Coordonarea a fost asigurată de prof. dr. Averikios Mirela și de Artemisia Tsatsari, cadru didactic detașat din Grecia, implicată în activitatea Comunității Elene din Iași.

Competiția de la Galați a inclus deschiderea festivă la Universitatea „Dunărea de Jos”, proba scrisă și evaluarea lucrărilor la Colegiul Național „Costache Negri”, precum și festivitatea de premiere în Aula Magna a universității. Dincolo de clasamente, olimpiada a fost și un exercițiu de dialog cultural, într-un context în care studiul limbii neogrecești le oferă elevilor acces la un patrimoniu umanist important și la o legătură vie cu spațiul elen. Pentru Iași, rezultatele din acest an nu înseamnă doar diplome, ci confirmarea unei școli de seriozitate, continuitate și performanță.

Maura ANGHEL