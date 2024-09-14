Iașul va avea cel mai mare parc interactiv din România

La Iași va fi construit cel mai modern parc tematic interactiv din România, investiție în valoare de peste 10 milioane de lei. Proiectul urmează să fie pus în aplicare în zona Socola, în apropierea unui binecunoscut magazin cu produse destinate copiilor, pe o suprafață de circa 10.000 de metri pătrați, urmând să devină un adevărat pol al distracției, unic până acum în țara noastră.

Wonder City va fi împărțit în trei zone principale și anume: Wonder Drift, Wonder Life și respectiv Wonder Sports, fiecare dintre acestea având o tematică specifică. Prima dintre acestea, Wonder Drift, va fi inaugurată în luna octombrie și va include cea mai modernă pistă de karting din țară, în lungime de 400 de metri, unde iubitorii acestui sport își vor putea testa abilitățile și măsura gradul ridicat de adrenalină. „Conceptul Wonder Drift a beneficiat de expertiza unor campioni mondiali de Formula 2, fiind implementat în colaborare cu una dintre cele mai mari firme de profil din lume. Sfaturile primite din partea creatorilor pistei de karting din Ferrari World – Abu Dhabi au adus la Iași un circuit de top, echipat cu karturi duble, perfecte pentru distracție în familie”, anunță inițiatorii proiectului.

Pasiunea pentru drift va fi extinsă și în afara pistei, unde urmează să fie amenajată o zonă specială pentru recreere pentru piloți (amatori sau profesioniști) precum și pentru copiii și familiiille acestora. Cea de-a doua zonă, Wonder Life, va fi deschisă în primăvara anului 2025 și va fi dedicată exclusiv educației prin distracție.

Aici, copiii cu vârste între 3 și 15 ani, dar și adulții, vor putea descoperi o lume a meseriilor și a jocurilor interactive. „Complexul va dispune de o gamă variată de activități distractive, de la zone de joacă dedicate copiilor, la VR-uri și simulatoare de zbor, dar și de spații de relaxare pentru întreaga familie. De asemenea, zona va cuprinde un restaurant cu terasă, perfect pentru a savura o masă delicioasă și pentru a crea amintiri de neuitat”, afirmă inițiatorii conceptului.

În fine, cea de-a treia zonă, Wonder Sports, preconizată a fi inaugurată în anul 2026, va promova conceptul de mișcare, distracție și aventură, prin punerea la dispoziție atât pentru copii cât și pentru adulți a unor echipamante moderne pentru practicarea exercițiilor fizice în aer liber. Edi MACRI