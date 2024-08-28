Iașul va avea cinci stații multifuncționale pentru reparația bicicletelor

* acestea vor fi amplasate în zonele Parcul „Regina Maria”, Parcul „Piața Independenței”, Parcul Verde „Târgușor”, CUG 1 și Piața Voievozilor * reparațiile bicicletelor la stațiile self-service vor fi gratuite, disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7, oferind asistență chiar și în afara orelor normale de funcționare ale celorlalte ateliere de reparații

Primăria Municipiului Iași va semna un Acord de parteneriat cu Asociația Outventure pentru instalarea a 5 stații multifuncționale de reparații biciclete (stații self-service). Potrivit notei de fundamentare a proiectului, obiectul acordului îl constituie colaborarea părților în cadrul proiectului „MIXFIX („2 roți pentru toți”), finanțat prin Programul pentru implicare și inovare civică (PIIC), dezvoltat de Asociația „Civica” cu sprjinul partenerilor, în scopul instalării a 5 stații multifuncționale de reparat biciclate (self-service).

În cadrul acestui proiect, Asociația Outventure se angajează să doneze cu titlu gratuit bunuri în valoare totală de 27.970, 95 lei Primăriei Municipiului Iași la finalizarea lucrărilor și să identifice 5 locații pentru instalarea acestor stații, după cum urmează: Parcul „Regina Maria”, Parcul „Piața Independenței”, Parcul Verde „Târgușor”, CUG 1 și Piața Voievozilor.

În schimb, Municipiul Iași se angajează să pună la dispoziție spațiile aferente instalării celor cinci stații pe domeniul public. „În ultima perioadă se constată o creștere a interesului față de bicicletă, fără însă să poată fi evidențiate date statistice, deorece nu există un istoric de colectare a unor astfel de date. Se observă însă faptul că au sporit discuțiile în spațiul public despre acest mod de deplasare, bicicleta devenind tot mai prezentă în mass-media și în discursurile publice. Un punct forte pentru utilizarea bicicletei în mediul urban îl reprezintă densitatea crescută a populațiie în orașele românești. Distanța maximă între limitele municipiului Iași este de circa 10 kilometri, iar o distanță medie de deplasare este de circa 3 – 5 kilometri. Municipiul Iași face eforturi susținute pentru îmbunătățirea opțiunilor de transport în comun și a celui alternativ, prin achiziționarea de autobuze cu emisii reduse de carbon (EURO 6), mijloace de transport în comun cu emisii zero de carbon (autobuze electrice și tramvaie), modernizarea și extinderea căilor de rulare a tramvaielor, introducerea benzilor unice pentru circulația mijloacelor de transport în comun, realizarea unei flote de trotinete electrice, implementarea proiectului Iași Velo City, cu 54 de stații de îmbarcare și închiriere de biciclete, 35 de parcări pentru biciclete private, 11 stații service, 940 de biciclete mecanice, 83 de biciclete electrice, 43 de triciclete pentru persoanele vârstei a treia și 19 triciclete pentru persoanele cu dizabilități, parcări pentru biciclete și o politică pentru autovehiculele electrice și extinderea zonelor pietonale”, se arată în expunerea de motive care însoțește proiectul de hotărâre.

„Încurajând utilizarea bicicletelor, municipiul Iași poate reduce emisiile de CO2 și poluarea, contribuind astfel la crearea unui mediu mai curat și mai sănătos, un alt avantaj al instalării celor 5 stații multifuncționale fiind că reparațiile bicicletelor la stațiile self-service sunt gratuite, fiind disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7, oferind asistență chiar și în afara orelor normale de funcționare ale celorlalte ateliere de reparații. Amplasarea acestor stații în punctele cheie ale municipiului (intersecții, parcuri, gări, piețe) asigură totodată accesul facil pentru toți bicicliștii, inclusiv al turiștilor”, se mai precizează în nota de fundamentare atașată proiectului de hotărâre. Edi MACRI