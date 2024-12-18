Iașul va avea un sistem de informare și consultare a copiilor

* Primăria va planifica un mecanism dedicat de consultări cu copiii în ceea ce privește temele de interes pentru ei * copiii în vârstă de minimum 14 ani vor fi consultați în procesele decizionale din administrația publică centrală și locală

Legea nr. 295/2024 pentru completarea Legii nr. 272 / 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, publicată recent în Monitorul Oficial, prevede că, începând cu anul 2025, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale - așa cum este Primăria Municipiului Iași -, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora organizează, anual, cel puțin o sesiune de consultări cu copiii, care va consta în organizarea unui eveniment sau a unei activități dedicate în care să se asigure un cadru de dialog protejat și care încurajează participarea în ceea ce privește temele de interes pentru aceștia. În acest scop, Primăria și celelalte instituții menționate vor planifica un mecanism dedicat de consultări cu copiii în ceea ce privește temele de interes pentru ei.

De asemenea, Primăria va publica pe pagina proprie de internet, într-un limbaj accesibil pentru copii, prezentarea generală a instituției, precum și obiectivele anuale privind consultarea și oportunitățile de implicare a copiilor. Conținutul acestei secțiuni a paginii de internet cu limbaj accesibil pentru copii va trebuie elaborată în consultare cu copiii, prin implicarea acestora în proces, și cu asigurarea faptului că limbajul și conținutul sunt adaptate, adecvate și atractive pentru copii.

Instituțiile menționate, printre care și Primăria, vor trebuie să desemneze un responsabil pentru realizarea procesului de participare a copiilor, care va colabora cu unitățile de învățământ preuniversitar, organizațiile societății civile, inclusiv cele de tineret, cu organizații internaționale și alte entități relevante pentru a identifica și încuraja participarea unui spectru larg de copii, inclusiv a celor din medii defavorizate sau care aparțin minorităților naționale.

Ghidurile privind organizarea și desfășurarea consultărilor cu copiii și pentru selectarea și pregătirea persoanelor responsabile cu astfel de consultări vor fi elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului. Carmen DEACONU