Iașul vrea să recupereze decalajul față de Europa! Ce strategie propun autoritățile

Mediul de afaceri, administrația publică și mediul academic s-au întâlnit miercuri, 23 septembrie 2026, la Hotel Internațional din Iași, în cadrul unei noi întâlniri organizate de Concordia Hub Est. Discuțiile au vizat dezvoltarea economică a regiunii de Est și măsurile necesare pentru reducerea decalajelor față de celelalte regiuni ale României și ale Uniunii Europene.

Primarul Mihai Chirica a participat la panelul dedicat autorităților publice, alături de președintele Consiliului Județean Bacău, Ionela Breahnă-Pravăț, președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, și primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Participanții au discutat despre rolul administrațiilor în atragerea investițiilor, valorificarea potențialului economic al regiunii și corelarea proiectelor locale și județene cu marile investiții naționale și europene.

Unul dintre obiectivele întâlnirii a fost identificarea unor intervenții publice prioritare pentru dezvoltarea regiunii de Est, astfel încât investițiile să poată fi accelerate, iar comunitățile din această parte a țării să reducă diferențele de dezvoltare față de alte regiuni.

În intervenția sa, Mihai Chirica a susținut că Iașul a trecut în ultimii ani printr-o transformare economică și că prezența unor companii importante, alături de dezvoltarea mediului antreprenorial local, contribuie la consolidarea poziției orașului.

„În ultimii ani, Iașul a făcut pași decisivi pentru a deveni, pe lângă o Capitală Istorică, Culturală și a Spiritualității, o veritabilă capitală economică”, a declarat primarul.

Edilul a pus accent și pe avantajele reprezentate de forța de muncă tânără și calificată, susținând că Iașul are premisele pentru a deveni un centru urban important în partea de est a Uniunii Europene.

Chirica a vorbit și despre necesitatea unei colaborări mai strânse între administrația locală, mediul de afaceri și autoritățile din regiune.

„Un Iași puternic economic înseamnă o regiune mai stabilă, mai încrezătoare și mai prosperă”, a transmis primarul.

Acesta a precizat că administrația locală își asumă consolidarea relației cu mediul de afaceri și cooperarea cu instituțiile administrative din regiune pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea comunităților.

Întâlnirea de la Iași face parte din demersul Confederației Patronale Concordia de consolidare a capacității organizaționale și de extindere a prezenței sale teritoriale, prin crearea unor spații de dialog între companii, administrații publice și mediul academic. Carmen DEACONU