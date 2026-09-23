Nord-Estul, la aceeași masă pentru dezvoltarea turismului

Vasluiul a devenit miercuri punctul de întâlnire al profesioniștilor din turism și al reprezentanților administrației, culturii și mediului privat din regiunea Nord-Est. Cea de-a XI-a ediție a Galei Turismului „Descoperă Nord-Est” a adus la aceeași masă reprezentanți ai celor șase județe ale regiunii, într-un eveniment dedicat patrimoniului, identității locale și dezvoltării turismului.

Gala a avut loc la Centrul Cultural Județean Vaslui și a fost organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin EUROPE DIRECT Nord-Est și Centrul Regional de Studii Nord-Est, cu sprijinul Consiliului Județean Vaslui.

Printre participanți s-a aflat și președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, care a vorbit despre necesitatea unei colaborări mai strânse între județele Moldovei. „Nu există un Iași puternic fără un Vaslui puternic, fără un Botoșani, Bacău, Neamț sau Suceava care să se dezvolte. Nu trebuie să fim competitori, ci parteneri. Să lucrăm împreună, să ne susținem și să ne facem auziți. Pentru că dezvoltarea nu se oprește la granița unui județ”, a transmis Costel Alexe.

Tema ediției din acest an a pus accent pe patrimoniu, cooperare internațională și identitate locală. În cadrul conferinței „Descoperă Nord-Est” au fost prezentate proiecte și inițiative care urmăresc creșterea atractivității turistice a regiunii, inclusiv perspective privind extinderea transnațională a Rutei Cucuteni–Trypillia, care leagă România, Republica Moldova și Ucraina.

Participanții au discutat și despre exemple de bune practici în turismul cultural, printre acestea numărându-se rutele culturale certificate și proiectul satului UNESCO Viscri.

Gala a inclus și o componentă dedicată promovării produselor și tradițiilor locale. Vizitatorii au putut descoperi o expoziție gastronomică, standuri de informare turistică și demonstrații de ceramică.

Totodată, trei ateliere tematice au abordat direcții importante pentru dezvoltarea turismului regional: branding și industrii creative, patrimoniu natural și turism rural, respectiv turism cultural și vitivinicol.

Președintele CJ Iași a subliniat și rolul producătorilor locali în promovarea regiunii, mulțumindu-le celor din județul Iași care au participat la eveniment. „Nord-Estul are enorm de oferit. Împreună putem să-l facem și mai puternic”, a transmis Costel Alexe.

Gala „Descoperă Nord-Est” continuă o tradiție începută în 2016 și reprezintă un spațiu de întâlnire pentru administrații, antreprenori, instituții culturale și profesioniști din turism, cu scopul de a identifica proiecte și parteneriate care pot contribui la promovarea regiunii. Miruna NEACȘU