Iarna face ravagii în capitala Moldovei: morți de frig, bolnavi în comă și spitale sufocate

* 12 cazuri grave de hipotermie au fost înregistrate la Spitalul „Sf. Spiridon” * un bărbat în vârstă de 45 de ani nu a mai putut fi salvat, în timp ce un alt cetățean luptă pentru viața lui, fiind în comă * o femeie de 70 ani, a ajuns de şase ori la Unitatea de Primire a Urgenţelor de la Spitalul „Sf. Spiridon”, în doar câteva zile, fiind diagnosticată cu hipotermie

Ianuarie a adus temperaturi extrem de scăzute în județul Iași, iar acest lucru le-a dat mari bătăi de cap atât cetățenilor, cât și cadrelor medicale. Conform celor relatate de prof. dr. Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași, nu mai puțin de 12 cazuri grave de hipotermie au fost înregistrate la Spitalul „Sf. Spiridon”. Mai mult de atât, un bărbat în vârstă de 45 de ani nu a mai putut fi salvat, în timp ce un alt cetățean luptă pentru viața lui, fiind în comă. „De la începutul acestui an, pentru că au fost zile de iarnă cu temperaturi de până la -20 grade Celsius, numărul de cazuri din UPU a fost foarte mare. Numărul de cazuri de hipotermie, de cazuri sociale, cu afecțiuni secundare, a fost foarte mare. Am ajuns la 12 cazuri de hipotermie. Dintre ele, două cazuri grave. Vorbim despre un pacient în vârstă de 45 de ani, din Răducăneni, cu hipotermie severă, care a decedat. Noaptea trecută a ajuns un pacient cu 23 de grade temperatură centrală, din mediul rural. E un pacient în comă, intubat, ventilat mecanic, cu prognostic rezervat. Acesta dezvoltă complicații ale hipotermii severe, corpul uman nu poate face față unor astfel de situații”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu.

O bătrînă a ajus de șase ori la UPU, în doar câteva zile

Maria, o femeie de 70 ani, a ajuns de şase ori la Unitatea de Primire a Urgenţelor de la Spitalul „Sf. Spiridon”, în doar câteva zile. Ultima dată, pe 19 ianuarie, când a fost transportată de un echipaj al Ambulanţei dintr-un loc public pentru că avea o temperatură corporală de 33 de grade Celsius, fiind diagnosticată cu hipotermie.

Femeia a spus personalului medical că are domiciliu, dar că este frig în casă şi doreşte să stea la UPU pentru că e cald şi primeşte şi mâncare. „Pacienta declară că are un fiu care este pompier, dar are şi obezitate şi ulcere varicoase. De la noi, din UPU, i s-a dat tratament dar odată ajunsă acasă nu urmează sfaturile terapeutice. A fost evaluată, dar analizele sunt în valorile normale. A fost trimisă la Psihiatrie cu diagnosticul de observaţie demenţă şi s-a specificat în documentele medicale că dacă se exclude o urgenţă psihiatrică, deşi pacienta are domiciliu dar nu are căldură, să fie dirijată la centrul social de C.A Rosetti”, a spus dr. Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU de la Spitalul „Sf.Spiridon”.

Bătrâna este unul dintre pacienţii care ar fi avut nevoie de îngrijiri acasă, la domiciliu, recomandări pe bază de reţetă şi să fie monitorizaţi de un medic de familie sau un medic de specialitate din ambulator. „Am decis în aceste condiţii să-i internăm în clinicile de specialitate chiar dacă nu reprezintă urgenţe care pot fi rezolvate, ci doar pacienţi cu boli cronice care trebuie îngrijiţi. În acest timp, asistenţii sociali din spitale apelează la Direcţia de Asistenţă Socială de la nivelul primăriei pentru găsirea unor modalităţi de soluţionarea situaţiei”, spune dr. Diana Cimpoeşu.

Spitalele din Iași, „sufocate” în această perioadă

În această perioadă a anului, spitalele din Iași lucrează la capacitate maximă, pentru a putea gestiona cazurile grave ale pacienților care sunt afectați de ger.

„Este o perioadă critică pentru persoanele cu boli cardiovasculare sau chiar și pentru cei sănătoși, care au prezentat infarct miocardic acut, embolie pulmonară. Au fost mulți astfel de pacienți. Cei cu boli cronice au suferit decompensări, iar numărul de infecții respiratorii este foarte mare. Pacienți intubați, ventilați, sunt în terapie intensivă. Sperăm ca zilele următoare să aducă puțină căldură și o scădere a numărului de pacienți care ajung în urgență. În spital nu sunt locuri pe aproape toate secțiile. Cum se eliberează un loc, este ocupat”, a menționat prof. dr. Diana Cimpoeșu.

În cele două centre aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi au fost cazate 74 de persoane fără adăpost. În noaptea trecută centrul de la Baia Publică a adăpostit 47 persoane, iar la Centrul „C.A.Rosetti” au fost cazate 27 persoane. În cele două centre persoanele vulnerabile primesc şi îngrijiri medicale, hrană şi de igienă. Laura RADU, Cristian ANDREI