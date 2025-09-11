Iaşul găzduieşte o competiţie unică în România

Iaşul va deveni, sâmbătă, scena unei provocări aparte: peste 200 de civili şi militari vor lua startul la „Marşul Lupilor Negri”. Competiţia, unică în Armata României, este organizată de Batalionul 151 Infanterie "Războieni", cu ocazia împlinirii a 31 de ani de existenţă.

Întrecerea începe la ora 07.00, la sediul unităţii din strada Aeroportului nr. 2, şi se va desfăşura pe un traseu de aproximativ 10 kilometri, completat de obstacole aplicative. Spre deosebire de alte concursuri, aici fiecare participant va purta în spate o raniţă militară: 10 kilograme pentru bărbaţi şi 5 kilograme pentru femei.

Evenimentul nu este doar o probă de rezistenţă, ci şi o modalitate prin care militarii „Lupilor Negri” îşi arată respectul pentru tradiţiile unităţii şi solidaritatea cu generaţiile care au luptat sub acelaşi drapel. „Marşul Lupilor Negri nu este doar o simplă întrecere, ci o expresie a respectului faţă de trecut, a solidarităţii între generaţii şi a angajamentului ferm al militarilor de a-şi servi ţara cu devotament”, transmit Lupii Negri.

Cunoscuţi pentru misiunile lor în Afganistan, Irak, Bosnia sau Angola, militarii de la Batalionul 151 „Războieni” cunoscut şi sub denumirea ,,Lupii Negri” sunt printre cei mai apreciaţi din Armata Română. „Lupii Negri” fac parte din Brigada 15 Mecanizată ,,Podu Înalt” din Iaşi.

Ei au luat fiinţă la data de 15 septembrie 1994 şi sunt continuatorul glorioaselor tradiţii de luptă ale Batalionului 1 Infanterie din Regimentul 15 Infanterie.

Batalionul este una dintre cele mai cunoscute unităţi militare din Armata României. Începând cu anul 1996, ,,Lupii Negri” au participat la 10 misiuni internaţionale de menţinere a păcii în Afganistan, Albania, Angola, Bosnia şi Irak, precum şi la numeroase exerciţii multinaţionale în Germania, Norvegia, Marea Britanie, Polonia, Republica Moldova, Slovacia, Ucraina şi SUA. Laura RADU