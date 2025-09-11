Stiri
FOTO - Spitalul Regional de Urgență, în așteptarea constructorilor
TOP 6 sfaturi esențiale pentru a înțelege mai bine jocurile de cazinou online
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Baia în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului nr. F-F-PNRR-Dotari-2023-3861, intitulat „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Baia în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului nr. C5-B1-183, intitulat „REABILITARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVA P+1, ÎN COMUNA BAIA, JUD
COMUNICAT DE PRESA FINALIZARE PROIECT COD SMIS 319354 Data: SEPTEMBRIE 2025 Digitalizarea activității ALERGIA PRO PLUS SRL
Odorizantele de cameră profesionale: pot purifica aerul din încăpere?
Hanorac slim fit sau hanorac oversized: care opțiune ți se potrivește?
Impactul unui ecran mai luminos asupra autonomiei bateriei la Apple Watch
COMUNICAT DE PRESĂ ASOCIAȚIA „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”, anunță lansarea proiectului „Pachet de servicii de bază pentru persoanele fără sau cu nivel scăzut de formare din județul Suceava”, cod smis 337676.
Ce trebuie să știi despre impozitul pe câștigurile din jocuri de noroc
Iaşul găzduieşte o competiţie unică în România

3lupii

| 11-09-2025 15:35

Iaşul va deveni, sâmbătă, scena unei provocări aparte: peste 200 de civili şi militari vor lua startul la „Marşul Lupilor Negri”. Competiţia, unică în Armata României, este organizată de Batalionul 151 Infanterie "Războieni", cu ocazia împlinirii a 31 de ani de existenţă.

Întrecerea începe la ora 07.00, la sediul unităţii din strada Aeroportului nr. 2, şi se va desfăşura pe un traseu de aproximativ 10 kilometri, completat de obstacole aplicative. Spre deosebire de alte concursuri, aici fiecare participant va purta în spate o raniţă militară: 10 kilograme pentru bărbaţi şi 5 kilograme pentru femei.

Evenimentul nu este doar o probă de rezistenţă, ci şi o modalitate prin care militarii „Lupilor Negri” îşi arată respectul pentru tradiţiile unităţii şi solidaritatea cu generaţiile care au luptat sub acelaşi drapel. „Marşul Lupilor Negri nu este doar o simplă întrecere, ci o expresie a respectului faţă de trecut, a solidarităţii între generaţii şi a angajamentului ferm al militarilor de a-şi servi ţara cu devotament”, transmit Lupii Negri.

Cunoscuţi pentru misiunile lor în Afganistan, Irak, Bosnia sau Angola, militarii de la Batalionul 151 „Războieni” cunoscut şi sub denumirea ,,Lupii Negri” sunt printre cei mai apreciaţi din Armata Română. „Lupii Negri” fac parte din Brigada 15 Mecanizată ,,Podu Înalt” din Iaşi.

Ei au luat fiinţă la data de 15 septembrie 1994 şi sunt continuatorul glorioaselor tradiţii de luptă ale Batalionului 1 Infanterie din Regimentul 15 Infanterie.

Batalionul este una dintre cele mai cunoscute unităţi militare din Armata României. Începând cu anul 1996, ,,Lupii Negri” au participat la 10 misiuni internaţionale de menţinere a păcii în Afganistan, Albania, Angola, Bosnia şi Irak, precum şi la numeroase exerciţii multinaţionale în Germania, Norvegia, Marea Britanie, Polonia, Republica Moldova, Slovacia, Ucraina şi SUA. Laura RADU

 

Licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025. Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare cu sediul in Sat Falciu, Comuna Falciu, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/229/2002, avand CUI: RO14812105, organizeaza o singura licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025 de la ora 13.00, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliara -„Ferma Valea lui Marcu” -Pachet bunuri imobile si mobile, compusa din teren extravilan in suprafata de 28.413 mp, impreuna cu cladiri si bunuri mobile, situate in Extravilan Falciu, judetul Vaslui -Pret pornire: 200.000 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration S.P.R.L din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro, pana cel tarziu in data de 17.09.2025, ora 16.00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele pot fi obtinute la nr. 0762.978.187 sau e-mail: vanzari@ r-agro.ro.
Licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii activelor mobile. Subscrisa Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare, organizeaza in perioada 18-19.09.2025 inclusiv, intre orele 09.00-18.30, licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii urmatoarelor active mobile aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: -Utilaje agricole lista nr. 1 -pret de pornire peste 5.000 lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 18.09.2025, termen limita inscriere: 16.09.2025, ora 16.00; -Utilaje agricole lista nr. 2 -pret de pornire sub 5.000 Lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 19.09.2025, termen-limita inscriere: 17.09.2025, ora 16.00. Bunurile supuse valorificarii, data si ora licitatiei, precum si pretul de pornire pentru fiecare bun se regasesc in listele de bunuri pentru fiecare Pachet si pot fi solicitate Administra torului judiciar, la adresa vanzari@five -advisory.ro. Preturile de pornire ale licitatiilor nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 300 Lei +TVA pentru bunurile care au pret de pornire peste 5.000Lei si de 100 Lei +TVA, pentru bunurile care au pret de pornire sub 5.000 Lei si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Termenul-limita pentru transmiterea documentatiei de participare la licitatie este cel mentionat mai sus, aceasta urmand a fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la nr.0762.978.187 sau e-mail: office@ r-agro.ro.
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
Apartament 3 camere, dubla orientare, decomandat, 71 mp, Esplanada Alexandru, etaj 6/10, bloc cu lift, centrala termica, parchet masiv, PVC la exterior, izolat, balcon inchis. Zona linistita, aproape de parc, scoli, magazine. Ideal familie. 126.500 euro. Telefon 0741384731
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
