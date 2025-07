Iaşul mai are un decar, la Evaluare

* o contestaţie depusă cu încredere a urcat judeţul pe podiumul excelenţei

Uneori, perfecţiunea are nevoie de curaj. La Evaluarea Naţională 2025, judeţul Iaşi a mai câştigat un 10. Nu oricum, ci în urma unei contestaţii făcute cu luciditate şi convingere de o absolventă a Colegiului Naţional. Avea 9,95 la Matematică şi sentimentul limpede că a fost nedreptăţită. Ştia că a făcut tot. Verificase, se consultase cu profesorii, şi a decis să nu tacă. „La Matematică sunt mai sigură pe mine. Ştiu că am făcut tot. Consideram că merit o notă mai mare. Am rezolvat din nou toate subiectele, m-am uitat cu profesorii pe barem şi am decis să depun contestaţie”, spune Iuliana Nistor, calmă, dar cu o maturitate care nu poate fi ignorată.

Şi a avut dreptate. Nota a fost corectată, iar media generală a devenit 10. Ea este cel de-al optulea elev de 10 al judeţului Iaşi, iar judeţul se menţine astfel în fruntea ierarhiei educaţionale naţionale. Ceilalţi şapte provin de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” (2), Colegiul „Richard Wurmbrand” (1) şi Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului (1), alături de încă trei eleve de la Colegiul Naţional. „Toate patru am fost colege de clasă încă dintr-a cincea. Ştiu că trei dintre noi ne dorim să continuăm parcursul şcolar urmând profilul Matematică-Informatică de la acelaşi liceu”, a spus Iuliana.

Dincolo de cifre, rezultate şi statistici, rămâne o lecţie despre încredere în sine, despre dreptul de a cere să ţi se facă dreptate şi despre maturitatea unor adolescenţi care refuză să accepte mai puţin decât ceea ce merită.

Într-o lume în care deseori se spune că elevii nu mai luptă, nu se mai implică, nu mai învaţă, Iaşul oferă, încă o dată, un contra-exemplu strălucitor: opt medii de 10, opt poveşti de voinţă, perseverenţă şi claritate. Laura RADU