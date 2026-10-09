Palatul Culturii, loc de întâlnire între patrimoniu și spiritualitate

* Palatul Culturii din Iași găzduiește, între 10 și 30 octombrie 2026, expoziția „Iconari contemporani”, un proiect în care tradiția bizantină întâlnește arta prezentului * lucrările reunesc tehnici vechi de secole, de la pictura cu pigmenți și emulsie de ou până la mozaic, frescă și sculptură

Icoana părăsește, pentru câteva săptămâni, spațiul în care publicul este obișnuit să o întâlnească și intră în muzeu, unde poate fi privită și ca operă de artă. Sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 18.00, Muzeul de Artă din Palatul Culturii din Iași deschide expoziția „Iconari contemporani”, dedicată artiștilor care duc mai departe limbajul vizual al tradiției bizantine, folosind tehnici consacrate și forme de expresie actuale.

De la obiect de cult la operă de artă

Organizată în cadrul Festivalului Sacrum Iași Art Festival, expoziția „Iconari contemporani” propune o întâlnire între două moduri de a privi aceeași creație: perspectiva religioasă, în care icoana este un mijloc de comuniune spirituală, și perspectiva artistică, interesată de compoziție, culoare, simbol și tehnică.

În biserică, icoana face parte din viața liturgică. În muzeu, ea poate fi descoperită și prin munca artistului, prin materialele folosite și prin felul în care o tradiție vizuală veche continuă să producă lucrări noi.

Proiectul nu urmărește desprinderea icoanei de semnificația sa teologică, ci adăugarea unei perspective asupra valorii sale culturale și estetice. Este și una dintre ideile centrale ale expoziției, curatoriate de Marius Ciprian Ghinescu și Miruna Ioana Nicolaev.

Aur, pigmenți, sticlă de Murano și frescă mobilă

Una dintre particularitățile expoziției de la Iași este diversitatea tehnicilor artistice prezentate. Publicul va putea vedea icoane realizate pe panouri de lemn, cu aur, pigmenți și emulsie de ou, procedee asociate picturii iconografice tradiționale.

Alături de acestea vor fi expuse mozaicuri realizate cu tessere din sticlă de Murano, fresce mobile și lucrări de sculptură în piatră și lemn. Materialele și tehnicile oferă posibilitatea de a observa cât de diferit poate fi interpretată o temă sacră fără ca aceasta să își piardă legătura cu tradiția bizantină.

Fresca mobilă, spre exemplu, permite prezentarea într-un spațiu expozițional a unei tehnici asociate, de regulă, picturii murale. Mozaicul aduce în prim-plan lumina și reflexiile suprafețelor din sticlă, în timp ce sculptura introduce o altă relație între imagine, volum și material.

Prin această diversitate, expoziția evidențiază faptul că iconografia contemporană nu se limitează la reproducerea unor modele consacrate, ci presupune și o cercetare artistică permanentă.

Artiști iconari din generații și medii diferite

Lista participanților reunește monahi, preoți și artiști laici, ilustrând diversitatea mediilor în care se dezvoltă astăzi arta iconografică românească.

Printre expozanții anunțați se numără ierodiaconii Ilie Bobăianu și Alexie Lungu, preoții Răzvan Gască și Nicolae Bălan, Mihaela Bădescu, Răzvan Bădescu, Andrei Nuțu, Laurențiu Bozgă, Marius Ciprian Ghinescu, Alin Trifa, Despina Murgoi, George Rășcanu, Alexandru Nicolau, Gabriel Toma Chituc, Ioan Popa, Cristina și Andrei Răileanu și Miruna Ioana Nicolaev.

Organizatorii subliniază dezvoltarea artei iconografice în România în ultimele decenii, prin apariția unor artiști bine pregătiți, preocupați să valorifice moștenirea bizantină într-un limbaj vizual contemporan.

Palatul Culturii, loc de întâlnire între patrimoniu și spiritualitate

Prezentarea icoanelor contemporane la Muzeul de Artă din Palatul Culturii oferă publicului ieșean ocazia de a descoperi o formă de creație situată la intersecția dintre artă, patrimoniu și credință.

Expoziția este deschisă în perioada 10–30 octombrie 2026, iar vernisajul are loc sâmbătă, 10 octombrie, la ora 18.00.

Evenimentul se înscrie în programul Sacrum Iași Art Festival și aduce în atenție o dimensiune mai puțin vizibilă a artei contemporane: continuitatea unor tehnici și simboluri vechi, reinterpretate de artiștii prezentului.

Dincolo de semnificația religioasă, expoziția propune o întâlnire cu meșteșugul, răbdarea și sensibilitatea celor care transformă lemnul, piatra, aurul și culoarea în imagini sacre. Maura ANGHEL