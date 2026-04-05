Iconarii, cei care pictează liniștea lui Dumnezeu

* în Iași, icoanele făcătoare de minuni adună în jurul lor povești, credință și liniște *

din această lume tăcută se naște și meseria rară a iconarilor, pentru care pictura nu este doar artă, ci o formă de trăire

La Iași, credința nu este doar rostită, ci văzută și simțită. În biserici vechi, în mănăstiri așezate pe coline sau ascunse între copaci, icoanele nu sunt simple obiecte de cult, ci locuri de întâlnire. Unele dintre ele sunt considerate făcătoare de minuni, iar poveștile care le înconjoară s-au transmis din generație în generație, adunând în jurul lor liniște, speranță și rugăciune.

La Mănăstirea Golia, icoana Maicii Domnului este cunoscută pentru evlavia pe care o stârnește de secole. Credincioșii vorbesc despre alinare, despre momente în care au simțit că poverile li se ușurează, fără să poată explica exact cum. Nu sunt lucruri spectaculoase, ci transformări tăcute, interioare.

La Mănăstirea Hlincea, icoana Maicii Domnului atrage oameni care vin fără grabă și rămân în fața ei mai mult decât și-au propus. „Nu știu de ce vin de fiecare dată, dar simt că trebuie”, spune Maria, apoi aprinde o lumânare și rămâne câteva clipe nemișcată. Atmosfera este diferită, mai adâncă, ca și cum timpul ar încetini.

Și la Mănăstirea Frumoasa, icoana Maicii Domnului este înconjurată de aceeași liniște plină. Oamenii nu vin doar să ceară, ci să stea, să se adune, să-și regăsească echilibrul. În aceste locuri, icoana nu impresionează prin formă, ci prin ceea ce transmite.

La Mănăstirea Hadâmbu, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului este poate una dintre cele mai cunoscute din întreaga zonă a Moldovei. Așezată într-un loc retras, mănăstirea atrage credincioși din toată țara, veniți cu speranțe, rugăciuni și dorința de liniște. Mulți dintre ei vorbesc despre momente de întărire sufletească sau despre răspunsuri primite în tăcere, în fața icoanei. Drumul până acolo devine, pentru unii, parte din experiență — un urcuș care pregătește întâlnirea.

În centrul orașului, la Catedrala Mitropolitană, mii de pelerini ajung în fiecare an la racla Sfintei Parascheva. Deși nu este o icoană, ci o prezență relicvară, experiența este similară: o apropiere de ceva care nu poate fi explicat în cuvinte, dar care schimbă, pentru o clipă, starea celui care vine cu credință.

Artă născută din liniștea sufletului

Meserie rară și pentru care trebuie har, iconăritul nu este doar o tehnică, ci o formă de a trăi. „O icoană nu se face oricum. Dacă nu ești liniștit, se vede”, spune Ionuț, un artist iconar.

Totul începe cu lemnul de tei, ales și pregătit cu grijă. Este grunduit și șlefuit până devine neted, apoi se trasează desenul. Aurul este aplicat în foi subțiri, iar culorile sunt așezate în straturi fine, fără grabă. Fiecare etapă are rostul ei, fiecare gest cere răbdare.

Cel mai dificil moment rămâne chipul. „Ochii sunt cel mai greu de pictat”, spune iconarul. „Acolo se întâlnește omul cu icoana”. În acel punct, liniștea din atelier devine și mai adâncă.

În mănăstirile din jurul Iașului, precum Bucium, Vlădiceni sau Hlincea, această tradiție continuă. Cei care învață descoperă că iconografia nu înseamnă doar să stăpânești o tehnică, ci să înveți să ai răbdare și să rămâi prezent.

Iar, dincolo de toate, rămâne o invitație simplă. Fiecare dintre noi, atunci când își găsește liniștea, poate sta măcar o dată lângă un iconar. Să privească fără grabă cum, cu gesturi mici și sigure, așază sfinții pe o bucată de lemn sau pe un ciob de sticlă.

Și să înțeleagă că, uneori, cele mai importante lucruri nu se explică, ci se trăiesc.

Maura ANGHEL