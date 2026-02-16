Identitate falsă descoperită pe Aeroportul din Iași, chiar înainte de decolare

Dimineață tensionată la Aeroportul Internațional Iași, acolo unde polițiștii de frontieră au dejucat o tentativă care putea trece neobservată printre sutele de pasageri grăbiți să părăsească țara. Un bărbat care încerca să ajungă în Italia a fost oprit chiar înainte de îmbarcare, după ce documentul prezentat la control a ridicat suspiciuni serioase.

Incidentul s-a petrecut în data de 14 februarie, în jurul orei 04.00, într-un interval considerat de rutină pentru traficul aerian. Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Iași au selectat aleatoriu pentru verificări suplimentare un pasager de sex masculin care urma să se îmbarce spre Italia. Nimic nu părea neobișnuit la prima vedere, însă experiența agenților avea să scoată la iveală detalii care au schimbat complet situația.

Bărbatul a prezentat la control o carte de identitate aparent românească, însă documentul a atras imediat atenția prin elemente suspecte. În urma verificărilor amănunțite, polițiștii au stabilit că actul nu respectă condițiile de formă și securitate ale unuia autentic, fiind, de fapt, un fals.

Ancheta rapidă a scos la iveală și adevărata identitate a persoanei: un cetățean ucrainean, în vârstă de 29 de ani, care ar fi încercat să părăsească România folosind o identitate falsă pentru a evita controalele oficiale. Tentativa a fost stopată înainte ca acesta să treacă frontiera, evitându-se astfel o posibilă intrare ilegală pe teritoriul unui alt stat european.

Cazul ridică din nou semne de întrebare privind presiunea tot mai mare asupra punctelor de frontieră din estul Uniunii Europene, în contextul fluxurilor de migranți și al tentativelor repetate de folosire a documentelor contrafăcute. Aeroportul Iași, devenit în ultimii ani un nod aerian tot mai aglomerat, se confruntă tot mai des cu situații-limită care pun la încercare vigilența autorităților.

În prezent, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, fals privind identitatea și fals material în înscrisuri oficiale. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă sancțiuni penale severe.

Autoritățile transmit că astfel de cazuri demonstrează importanța controalelor riguroase și a verificărilor suplimentare, chiar și atunci când documentele par, la prima vedere, perfect autentice. La Iași, o simplă verificare de rutină s-a transformat, din nou, într-o intervenție decisivă care a oprit o tentativă ilegală chiar înainte de decolare. Daniel BACIU