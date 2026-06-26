Ieșean cu alcoolemie record, pus sub control judiciar

Un nou val de incidente rutiere petrecute în Iași și Pașcani readuce în atenție o problemă care pare să se cronicizeze: conducerea sub influența alcoolului. În doar câteva zile, polițiștii au depistat mai mulți șoferi cu alcoolemii ridicate, unele dintre ele extrem de periculoase, într-un tablou rutier care ridică întrebări serioase despre siguranța pe drumurile publice.

1,36 mg/l – o valoare care depășește limita alarmantului

Cel mai grav caz este cel al unui bărbat de 35 de ani din Iași, reținut inițial pentru 24 de ore după ce a provocat un accident pe strada Vitejilor, acroșând două autoturisme staționate. Testarea a indicat o valoare de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat, o concentrație considerată extrem de ridicată, asociată în mod frecvent cu pierderea semnificativă a controlului motor și a capacității de reacție.

Instanța a decis ulterior plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile, o măsură preventivă care nu oprește însă complet activitatea persoanei cercetate, dar impune restricții legale.

Seria continuă: Pașcani și Iași, noi cazuri în aceeași zi

În paralel, polițiștii din Pașcani au oprit un șofer de 45 de ani care prezenta o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește cu mult pragul infracțional. Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar ancheta este în desfășurare.

La scurt timp, în municipiul Iași, un alt șofer – în vârstă de 39 de ani – a fost depistat cu 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind de asemenea trimis la unitatea medicală pentru stabilirea exactă a alcoolemiei în sânge.

Nici ziua următoare nu a fost mai liniștită. Polițiștii ieșeni au oprit o tânără de 23 de ani, depistată cu o valoare de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, procedura standard a fost prelevarea de probe biologice și continuarea cercetărilor.

Un fenomen care depășește cazurile individuale

Ceea ce la prima vedere pare o succesiune de incidente izolate conturează, în realitate, un tablou mult mai îngrijorător: mai mulți șoferi depistați în stare avansată de ebrietate într-un interval foarte scurt de timp, în aceeași zonă geografică.

Valorile înregistrate în aceste cazuri indică un risc major pentru siguranța rutieră, mai ales în mediul urban, unde densitatea traficului amplifică orice eroare de conducere.

Deși legislația prevede pedepse penale pentru conducerea sub influența alcoolului, inclusiv reținerea permisului și măsuri preventive, realitatea din teren arată că fenomenul persistă. Măsurile precum controlul judiciar sau cercetarea penală nu elimină imediat riscul din trafic, ci doar îl gestionează juridic ulterior producerii faptelor.

În acest context, seria de cazuri din Iași și Pașcani devine mai mult decât o simplă știre de poliție: devine un semnal de alarmă privind comportamentul rutier și toleranța încă ridicată față de consumul de alcool înainte de a urca la volan. Andrei TURCU