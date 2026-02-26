Ieșean de 88 de ani, cercetat pentru cruzime

* imaginile cu un câine abandonat cu sârmă în jurul gâtului, lângă tomberoane, au revoltat o țară întreagă și au dus la intervenția poliției * autorul, un bărbat de 88 de ani, din comună, a fost amendat cu 3.000 de lei și s-a ales cu dosar penal

Un nou caz care zguduie opinia publică și readuce în prim-plan cruzimea față de animale a explodat în ultimele zile în județul Iași, după apariția unor imagini greu de privit: un câine abandonat, legat cu o sârmă strânsă în jurul gâtului și lăsat fără apărare lângă mai multe pubele de gunoi, ca și cum viața lui nu ar fi valorat nimic.

Scenele, surprinse și distribuite rapid în mediul online, au provocat un val uriaș de revoltă. Comentariile indignate au curs fără oprire, iar presiunea publică a determinat intervenția rapidă a polițiștilor. Oamenii au cerut explicații, sancțiuni și, mai ales, dreptate pentru animalul condamnat la suferință.

Descoperirea care a șocat comunitatea

Potrivit anchetatorilor, totul s-ar fi petrecut în dimineața zilei de 23 februarie, când câinele ar fi fost transportat cu un atelaj hipo până în centrul comunei Răducăneni. Acolo, animalul ar fi fost abandonat fără milă, sârma fiind legată direct de un tomberon, transformând locul într-o scenă de coșmar.

Martorii spun că imaginea era tulburătoare: animalul speriat, incapabil să se elibereze, încerca disperat să se miște, în timp ce trecătorii priveau neputincioși. Pentru mulți dintre localnici, momentul a fost unul greu de uitat.

După apariția imaginilor în spațiul public, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, sprijiniți de agenții Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni, au demarat verificări urgente. În scurt timp, anchetatorii au identificat persoana bănuită de abandon: un bărbat de 88 de ani din comună.

Autoritățile au aplicat o amendă contravențională de 3.000 de lei, însă cazul nu se oprește aici. Pe numele acestuia a fost deschis și dosar penal pentru rănirea cu intenție a animalelor, infracțiune care poate atrage consecințe legale serioase.

Cazul a reaprins discuțiile despre lipsa responsabilității față de animale și despre situațiile în care acestea sunt tratate cu o cruzime greu de explicat. Activiștii pentru protecția animalelor spun că astfel de episoade nu sunt izolate și cer măsuri mai dure, controale mai frecvente și sancțiuni exemplare. Lucian STATE