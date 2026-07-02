* îngrijirea bătrânilor devine una dintre meseriile cu cea mai mare căutare în România * de la 1 iulie 2026, persoanele care vor să lucreze în acest domeniu se pot înscrie la cursuri gratuite, cu certificat recunoscut național, subvenție și decontarea unor cheltuieli

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a lansat, începând cu 1 iulie 2026, înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare destinate persoanelor care vor să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar prima etapă pune la dispoziție 2.000 de locuri. Înscrierile sunt deschise până la 15 septembrie 2026, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete, în limita locurilor disponibile. Cele mai multe locuri sunt pentru calificarea de îngrijitor bătrâni la domiciliu, respectiv 1.000. Alte 500 de locuri sunt pentru calificarea îngrijitor la domiciliu, iar 500 pentru tehnician în asistență socială.

Ajutor important pentru Iași

La Iași, subiectul îngrijirii vârstnicilor nu mai este unul marginal. Direcția de Asistență Socială Iași a avut în 2026 o campanie de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, fiind anunțați 11.839 de beneficiari ai tichetelor sociale de Paște, persoane cu pensii cumulate de până la 1.800 de lei. Este un indicator clar al presiunii sociale din oraș.

În același timp, DGASPC Iași rămâne principalul furnizor de servicii sociale la nivel județean și are atribuții inclusiv în zona persoanelor vârstnice și a adulților aflați în dificultate. Asta înseamnă că orice program care aduce oameni calificați în îngrijire poate deveni important pentru Iași, mai ales în localitățile unde familiile sunt plecate la muncă, iar bătrânii rămân singuri.

Certificat, subvenție și cheltuieli decontate

Participanții admiși la cursuri vor beneficia de formare profesională gratuită și de certificat de calificare recunoscut la nivel național. În plus, proiectul prevede acordarea unei subvenții pentru participare.

Pentru activitățile care impun prezență fizică, pot fi decontate cheltuielile de transport și pot fi acoperite costurile de cazare și masă, în condițiile prevăzute de proiect. Acest detaliu este important pentru candidații din județul Iași sau din comunele din jurul orașului, care ar putea avea altfel costuri greu de susținut.

Unde se depun dosarele

Programul se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani, cetățenie română sau reședință legală în România și care lucrează deja ori intenționează să lucreze în serviciile sociale pentru persoane vârstnice.

Dosarele pot fi depuse individual sau prin intermediul instituțiilor angajatoare. Documentele se transmit la adresa de e-mail adapt@mmuncii.gov.ro sau se depun la Registratura Generală a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Peste 6.300 de persoane vor fi formate

Proiectul ADAPT nu se oprește la cele 2.000 de locuri din prima etapă. Până la final, peste 6.300 de specialiști, îngrijitori informali și voluntari urmează să participe la programe de calificare, perfecționare sau inițiere. În paralel, 50 de servicii publice de asistență socială vor primi sprijin pentru activități inovatoare și pentru susținerea îngrijirii informale.

Clara DIMA