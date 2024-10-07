Ieșenii au bătut tobele pentru autostradă

După 30 de ani de promisiuni şi tergiversări din partea autorităţilor locale şi guvernamentale, cei de la Asociaţia „Moldova Vrea Autostradă” s-au săturat să tot aştepte începerea execuţiei lucrărilor la Autostrada A8 şi au ieşit în stradă. În weekend, ritmul tobelor s-a auzit timp de trei ore, în Piaţa Unirii.

Reprezentaţii Asociaţiei „Moldova Vrea Autostradă” (MVA) speră ca prin evenimentul „Batem Toba pentru Autostrada A8”, să atragă atenţia guvernanţilor asupra nevoii stringente de realizarea a Autostrăzii A8, care leagă Iaşiul de vestul României, prin Târgu Mureş, cât şi de Republica Moldova, prin oraşul Ungheni. „Acest eveniment e un semnal clar pentru autorităţi. Sunetul tobelor reprezintă vocea cetăţenilor care cer drumuri mai sigure şi o infrastructură modernă, pe măsura nevoilor Moldovei. Este una dintre formele pe care noi, ca asociaţie civică încercăm să determinăm autorităţile să demareze cât mai curând posibil execuţia începerea lucrărilor la Autostrada A8”, a spus Flavius Manea, preşedintele MVA.

Unul dintre membrii fondatori ai MVA, Nicuşor Păduraru, critică faptul că execuţia lucrărilor pentru Autostrada Unirii întârzie din lipsa unei implicări reale din partea autorităţiolor locale şi centrale. „Documentaţia nu e susţinută foarte bine la nivel local şi guvernamental, fie din lipsa unui interes strategic la nivelul guvernelor din ultimii 30 de ani de a dezvolta Moldova. Infrastructura înseamnă dezvoltare, din toate punctele de vedere, iar dezvoltare economică înseamnă stabilitate şi mai puţină sărăcie”, a spus Nicuşor Păduraru.

Adrian Covăsnianu spune şi el cât de importantă este construcţia unui drum rapid pentru dezvoltarea Iaşiului şi a celorlalte judeţe din Moldova. „Chiar dacă vremea nu ne ajută, dorim ca acest eveniment să se audă până la Bucureşti pentru că e nevoie de Autostrada A8 în regiunea Moldovei. Vedem că încă nu au fost lansate licitaţiile pentru traseele montane. Aşteptăm finalizarea demersurilor pentru studiul de fezabilitate al sectorului ieşean. Sperăm că poate anul viitor vedem semnale clare în ceea ce priveşte construcţia unei autostrăzi. Uitaţi-vă acolo unde sunt autostrăzi, cât de repede au crescut economiile, cât de mult s-au dezvoltat comunităţile iar oamenii au un nivel mai bun de trai”, spune Adrian Covăsnianu membru fondator al MVA.

Pe lângă momentele interactive de "bătut toba", a fost iniţiată încă o campanie de strângere de semnături pentru susţinerea construcţiei autostrăzii A8 şi crearea de puncte de dialog, unde cetăţenii au avut ocazia de a veni cu propuneri de soluţii pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din regiune. Laura RADU