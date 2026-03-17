Ieșenii au dat năvală la cursurile practice de la USV

Din dorinţa de a-şi îngriji singuri grădinile, peste 120 de persoane vin la Staţiunea „Vasile Adamachi” a Universității de Ştiinţele Vieţii din Iaşi să învețe din tainele horticulturii. Cu toţii au pasiunea pentru natură şi vor să înveţe cum să taie corect pomii fructiferi, să cureţe viţa de vie şi să producă răsaduri.

Iniţiativa este realizată împreună cu Liga Studenţilor Agronomi şi Veterinari Iaşi şi se adresează nu doar studenţilor, ci şi tuturor celor interesaţi să înveţe tehnici corecte de îngrijire a pomilor plantelor şi pomilor.

Cursurile se vor desfăşura pe parcursul a două săptămâni la Staţiunea de cercetare şi practică studenţească „Vasile Adamachi”. Activităţile sunt programate între orarele 14:00 şi 18:00. „Participanţii vor avea ocazia să înveţe, în cadrul unor sesiuni practice de iniţiere, tehnici esenţiale pentru îngrijirea culturilor horticole, dintre care amintim tăieri la pomi fructiferi, tăieri la viţa de vie, îngrijirea şi tăierea trandafirilor şi producerea de răsaduri. Participarea este deschisă tuturor persoanelor interesate, indiferent de nivelul de experienţă, cursurile fiind concepute astfel încât să ofere atât informaţii teoretice, cât şi aplicaţii practice în teren. Evenimentul îşi propune să promoveze bunele practici în horticultură şi să ofere participanţilor oportunitatea de a dobândi competenţe utile pentru îngrijirea corectă a pomilor şi plantelor, fie că este vorba despre activităţi profesionale sau hobby-uri în grădinărit”, a precizat Vasile Stoleru, prorector USV Iaşi. Laura RADU