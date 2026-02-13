Ieșenii au returnat peste 13.000 tone de ambalaje cu garanție

Județul Iași bifează un progres clar în 2025: cantitatea de deșeuri trimisă la reciclare a crescut cu peste 4.000 de tone față de anul precedent, potrivit bilanțului realizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași.

Motorul creșterii: Sistemul Garanție-Returnare

În 2024, totalul deșeurilor selective era de 19.115 tone (RETURO – 7.071 tone, SMID – 12.034 tone), iar în 2025, acesta a ajuns la 23.287 tone (RETURO – 13.016 tone, SMID – 10.271 tone).

Creșterea totală este de 4.172 tone, un avans semnificativ într-un singur an.

Saltul major vine din zona RETURO – sistemul național de garanție-returnare administrat de RetuRO Sistem Garanție Returnare, unde cantitatea colectată aproape s-a dublat față de 2024. Practic, tot mai mulți ieșeni returnează ambalajele cu garanție, contribuind direct la creșterea volumului de materiale reciclate.

În paralel, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Iași rămâne un pilon important al colectării separate la nivel local, chiar dacă volumul înregistrat în 2025 este ușor mai mic decât în 2024.

Implicarea populației, decisivă

Datele arată nu doar o eficientizare a sistemului, ci și o schimbare de comportament. Implicarea populației în colectarea separată devine tot mai vizibilă, iar rezultatele se reflectă în performanța generală a județului.

Creșterea reciclării înseamnă mai puține deșeuri depozitate la groapă, costuri mai bine controlate pentru sistemul public, o contribuție concretă la obiectivele de mediu asumate la nivel european.

Un semnal pozitiv pentru 2026

Dacă ritmul actual se menține, Iașul poate atinge praguri de reciclare semnificativ mai mari în anii următori. Creșterea de peste 20% într-un singur an arată că sistemele complementare – Garanție-Returnare și SMID – încep să funcționeze împreună eficient.

Pentru un județ cu aproape un million de locuitori, 23.287 de tone reciclate într-un an reprezintă un pas important spre un management modern al deșeurilor și o comunitate mai responsabilă. Carmen DEACONU