Ieșenii care predau la Oxford, Cambridge, Stanford și Yale

* din universitățile Iașului au plecat cercetători care astăzi predau la Oxford, lucrează la Cambridge, ocupă poziții grele la Stanford și Yale ori fac parte din nucleul academic al Harvard *nu mai este vorba despre excepții frumoase, bune de pus într-un discurs festiv, ci despre o elită reală, formată aici și validată în cele mai dure sisteme universitare din lume

Există orașe care se laudă cu trecutul lor universitar și există orașe care pot arăta, simplu, unde le-au ajuns oamenii. În cazul Iașului, harta este impresionantă. La Oxford, două nume au deja greutate instituțională clară: Anișoara Călinescu, profesor asociat de informatică, și Victor Adrian Prisacariu, profesor de inteligență artificială. Amândoi au pornit de la Politehnica ieșeană și au ajuns în centrul uneia dintre cele mai prestigioase universități ale lumii. Asta spune ceva esențial despre școala care i-a format: nu a produs doar absolvenți buni, ci oameni capabili să reziste și să urce într-un mediu academic extrem de selectiv.

La Cambridge, povestea nu mai are forma unei reușite singulare, ci a unei mici constelații. Lucian Carata, șef de promoție la „Gheorghe Asachi”, și-a continuat traseul în Computer Laboratory. În aceeași orbită academică apar Irina Mohorianu, Dorin Miron, Andi Munteanu și Ștefan Bălăucă, toți cu formare universitară la Iași și cu prezență în zona de bioinformatică și data science de la Cambridge. Privite împreună, aceste nume schimbă tonul întregii discuții: nu mai vorbim despre plecări individuale, ci despre un filon de competență ieșeană recognoscibil în laboratoare de top.

Stanford aduce în această hartă un nume de forță. Eleny-Nicoleta Ionel, absolventă de Matematică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, a construit o carieră care a dus-o până la statutul de profesoară la Stanford și fostă șefă de departament. În traseul ei apare și MIT, în anii de început. Pentru Iași, o asemenea biografie valorează enorm: arată că o formare academică începută aici poate duce până în vârful matematicii americane, fără să-și piardă claritatea originii.

La Yale, legătura cu Iașul vine din zona medicală și a neuroștiințelor. George Drăgoi, astăzi profesor asociat de psihiatrie și neuroștiințe la Yale School of Medicine, a absolvit UMF „Grigore T. Popa” din Iași. Este una dintre acele biografii care dau consistență ideii că școala medicală ieșeană nu a format doar clinicieni respectabili, ci și cercetători care au intrat în marile circuite internaționale ale științei.

În jurul Harvard, numele cu greutate este Dan G. Duda. Absolvent al Universității de Medicină din Iași, el a ajuns profesor de biologie tumorală la Massachusetts General Hospital și Harvard Medical School. În cazul lui, performanța nu mai poate fi pusă în paranteză ca o simplă poveste inspirațională. Vorbim despre un traseu academic de vârf, într-una dintre cele mai influente zone ale medicinei universitare americane, și despre un om care poartă mai departe, foarte concret, semnătura formării sale ieșene.

MIT apare, dar mai nuanțat. În verificarea făcută acum, nu am găsit un profesor titular clar documentat ca fiind format la Iași și aflat astăzi la MIT. Există însă legături puternice prin parcurs academic: Eleny-Nicoleta Ionel a avut un început de carieră acolo, iar George Drăgoi a trecut prin MIT în etapa de cercetare. Jurnalistic, este mai corect să spunem că Iașul are urme academice serioase în jurul MIT, nu încă o figură profesorala comparabilă, ca vizibilitate, cu Oxford, Stanford sau Yale.

Despre Sorbona, în schimb, nu am găsit în această verificare un nume la fel de puternic și de limpede documentat public, încât să merite inclus fără rezerve în text. Și poate că tocmai asta dă mai multă forță articolului: nu forțează prestigiul, nu umflă lista, nu caută simboluri cu orice preț. Se sprijină pe nume care chiar rezistă la verificare.

Miza mare nu este, de fapt, orgoliul local. Nu faptul că „ieșenii noștri” au ajuns departe, ci faptul că orașul are deja, dispersată prin lume, o rețea academică de prim rang. Dacă ar ști să lucreze mai sistematic cu ea, Iașul ar putea transforma această diasporă intelectuală într-o resursă strategică: profesori invitați, școli de vară, granturi comune, doctorate în cotutelă, mentorat pentru studenți și acces mai rapid la standardele marilor universități. Altfel, toate aceste nume rămân doar dovada unei valori produse aici și valorificate, în mare parte, de alții.

Privit astfel, subiectul nu mai este doar despre succesul unor indivizi. Este despre adevărata dimensiune a Iașului universitar. Un oraș care încă își măsoară prestigiul mai ales în interior ar putea descoperi că una dintre cele mai mari forțe ale sale se află deja în afară: la Oxford, Cambridge, Stanford, Yale și Harvard, acolo unde nume formate la Iași predau, cercetează și dau mai departe cunoaștere la cel mai înalt nivel. Maura ANGHEL