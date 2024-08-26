Ieșenii caută rechizite mai ieftine sau taie produse de pe lista școlară

A început goana după rechizite…ieftine. Anul acesta, prețul este cel care dictează lista de cumpărături a iesenilor și nu numai. O spun și părinții, dar și cei care organizează târguri de profil. Cumpără la fel de mult, dar mai slab calitativ pentru a se încadra în buget, iar ofertele sunt cele mai „vânate” de către părinți.

Ghiozdane, penare, caiete, pixuri, creioane și multe alte asemenea se găsesc pe listele celor care deja au ieșit la cumpărat rechizitele pentru noul an școlar. La Iași, într-un centru comercial găsim deja un târg cu de toate. „Târgul e deschis până pe 15 septembrie. Este un eveniment organizat pentru a veni în sprijinul tuturor celor care își doresc să înceapă școala pregătiți cu toate cele necesare. Avem și papetărie, dar și carte. Dacă e să vorbim de papetărie, ne-am pregătit astfel încât ghiozdanul să fie plin cu de toate, dar și în funcție de bugetul fiecăruia. Avem peste 7.000 de repere aduse de la peste 30 de branduri ca să acoperim tot ce e necesar. Vrem ca ai noștri clienți să aibă acces la cultură și educație”, spune Leonard Radu, director economic librărie Iași.

Prețul e cel care dictează lista

Anul acesta, prețul este cel care dictează lista de cumpărături a ieșenilor și nu numai . O confirmă și cei care organizează de ani de zile târguri de rechizite, anul acesta mai mult ca niciodată părinții sunt atenți la prețuri. „În această perioadă, din cauza inflației și a tuturor factorilor economici, constatăm nu o scădere a numărului de produse vândute, ci o orientare către produse mai ieftine. Un procent mic din clienți rămân pe produse cu o valoare bună, dar care au un preț mai mare. Interesul pentru școală este mare și tot ceea ce fac e să își organizeze bugetul ca să acopere toate nevoile, știm ca începutul de an școlar nu înseamnă doar cărți și rechizite și e nevoie de alte lucruri, iar cheltuiala e mare. Numărul de produse e același, dar orientarea e către produse mai ieftine”, adaugă Leonard Raduc director economic lanț librării.

Ghiozdanul, cel mai scump de pe listă

Atât la târguri, cat și în magazine găsim zilele acestea ghiozdane pentru toate gusturile și toate buzunarele. În timp ce părinții sunt atenți la preț și la calitate, cei mici sunt atrași de model și personaj.

Prețurile la ghiozdane pleacă de la 60 de lei pentru unul simplu și pot ajunge și la 500 de lei, dacă e vorba de un ghiozdan cu personaj, tip troller, care poate fi cărat pe jos și nu în spate. „Ne pregătim, fiind în clasa întâi. Noi suntem din Italia. Cumpărăm și de aici, că sunt diferite, mai unice. Nu sunt mai ieftine în România. Ghiozdanul e 500 de lei, e mult pentru Romania . E cât in Italia, dar nu se compară cu salariile de acolo. Vom primi o lista și vom cumpara doar ce e pe lista”, spune o mămică.

Unii părinți nu își mai iau copiii cu ei la cumpărături, tocmai pentru a se putea încadra în buget. „Ne pregătim, ne place să avem totul aranjat înainte de a începe școala pentru că apoi urmează temele și apar și alte lucruri. Mereu am preferat o librărie anume, de aceea am venit la târg. Nu am stabilit un buget, prețurile sunt ceva mai mari decât anul trecut, dar luăm ceea ce ne e necesar, educația este o prioritate. Vom majora bugetul dacă e nevoie”, spune o ieșeancă prezentă la târg.

Ofertele din supermarket sunt cele mai căutate

Potrivit staticilor recente, în 2024 cei mai mulți nu vor crește bugetul de rechizite, ci îl vor păstra pe cel de anul trecut sau chiar vor mai tăia din sumele alocate acestor cumpărături.

Aproape 70% dintre părinți spun ca vor schimba brandul de la care obișnuiau să cumpere dacă prețul va fi ridicat, iar peste 60% vor alege magazinele cu prețuri accesibile în locul celor favorite pentru a se încadra în buget.

Astfel, ofertele din supermarket sunt la mare căutare, prețurile de tip cascadă care scad pe măsură ce sunt luate mai multe articole, dar și ofertele de tip „2+1” gratis sunt atractive. Cel puțin 6 din 10 români sunt gata să renunțe la librării și să se orienteze spre supermarketuri pentru a se putea încadra în buget. Cei mai mulți români speră să poate cumpăra totul cu 500 de lei pentru fiecare copil.

Maria STANCU