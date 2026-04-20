Ieșenii, chemați să decidă pe ce vor fi cheltuiți banii orașului

* Dincolo de apeluri și formulare online, miza este uriașă. Nu vorbim doar despre asfaltări sau flori plantate festiv. Vorbim despre direcția unui oraș care a crescut rapid, dar nu întotdeauna organizat. Despre un oraș care se extinde, dar nu reușește mereu să țină pasul cu propriile nevoi. De data aceasta, miza nu mai este un proiect sau altul, ci este însăși direcția în care merge Iașul.

Iașul adună, an de an, promisiuni și în așteptarea apăsătoare că „poate la anul” se deschide o nouă oportunitate. Acum, pentru câteva săptămâni, orașul își deschide ușa și strigă: spuneți voi ce vreți! Întrebarea nu este dacă oamenii au idei. Întrebarea este dacă aceste idei vor mai rămâne încă o dată blocate între hârtii, proceduri și liniștea birocratică a sertarelor.

Iașul intră în linie dreaptă pentru bugetul anului 2026, iar Primăria lansează un apel către cetățeni: veniți, spuneți, propuneți. La prima vedere, pare exact genul de exercițiu democratic pe care îl așteaptă oamenii. În profunzime, însă, este mult mai mult de atât. Este, poate, unul dintre puținele momente în care orașul poate decide dacă vrea să continue în același ritm sufocant sau dacă își asumă o schimbare reală.

Pentru că realitatea nu mai poate fi cosmetizată. Traficul nu mai este o problemă - este o criză zilnică. Diminețile nu mai încep cu cafea, ci cu nervi în coloană. Seara nu mai înseamnă relaxare, ci calcule legate de drumul către casă. Fiecare intersecție mare pare un blocaj permanent, fiecare cartier nou adaugă presiune peste o infrastructură care deja cedează.

În cartiere, presiunea se simte cel mai puternic. Locuri de parcare insuficiente, spații verzi tot mai rare, școli supraaglomerate, străzi care nu mai fac față fluxului. Acolo unde apar blocuri noi, infrastructura vine greu sau deloc. Acolo unde ar trebui să fie echilibru, apare haosul urbanistic.

În acest context, invitația Primăriei nu mai este un simplu gest administrativ. Este un test de încredere între administrație și cetățeni. Pentru că ideile nu lipsesc.

Oamenii știu exact ce îi apasă: vor drumuri care să nu mai fie capcane zilnice, vor transport public care să funcționeze, nu doar să existe, vor aer respirabil, nu doar statistici despre poluare, vor ordine în construcții, nu dezvoltare haotică.

Dar între idee și realitate stă, de fiecare dată, același obstacol: implementarea. Și aici începe adevărata dramă urbană. Pentru că orașele nu se schimbă din formulare completate online. Se schimbă din decizii ferme, din priorități clare și din capacitatea administrației de a spune „asta facem acum, nu peste cinci ani”.

Bugetul 2026 poate fi încă un document tehnic bifat și uitat. Sau poate deveni un punct de cotitură.

Pentru prima dată după mult timp, presiunea pare să vină din toate direcțiile: din trafic, din dezvoltare, din așteptările unei populații care nu mai acceptă soluții de compromis.

Daniel BACIU