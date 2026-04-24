Ieșenii consumă din ce în ce mai multe medicamente

* cifrele din ultimul an descriu un fenomen de masă: peste 335 de milioane de lei doar în consumul de medicamente în ambulatoriu, iar dacă includem programele naționale de sănătate, suma urcă abrupt spre aproape 400 de milioane de lei * totuși, numărul farmaciilor scade constant față de anii anteriori

În doar cinci ani, consumul total de medicamente a depășit, la Iași, pragul de 1,6 miliarde de lei. O sumă care depășește bugete întregi de investiții publice și care transformă farmaciile cu circuit închis și deschis într-un mecanism financiar de importanță strategică. Fiecare lună adaugă zeci de milioane la acest flux, într-un ritm care nu dă semne de încetinire.

Și totuși, ceea ce pare stabil la suprafață ascunde o dinamică explozivă în interior. Sublista E (care cuprinde cuprinde medicamente imunologice - vaccinuri, seruri, folosite pentru imunizare activă sau prevenirea unor boli transmisibile), explodează efectiv: +71% creștere într-un singur an. Nu este o simplă variație statistică, ci un salt care schimbă echilibrul întregului sistem. Valoarea medie pe pacient crește cu peste 40%, ceea ce înseamnă un lucru simplu, dar esențial: tratamentele devin din ce în ce mai scumpe, iar pacienții tot mai dependenți de terapii de înalt cost.

În paralel, alte zone ale sistemului par să respire mai greu. Sublistele A și B (Sublista A oferă o compensare de 90% din prețul de referință pentru afecțiuni cronice, iar Sublista B oferă 50% compensare din prețul de referință) înregistrează scăderi ale numărului de pacienți, dar paradoxal, valoarea medie per pacient crește. Mai puțini beneficiari, dar tratamente mai costisitoare. O transformare tăcută, dar profundă, a structurii de consum.

Pe segmentul critic al bolilor cronice și terapiilor de mare complexitate, Sublista C2 (include tratamente aferente programelor naționale de sănătate) depășește 396 de milioane de lei. Aici se află adevărata presiune a sistemului: pacienți mai puțini decât în anii anteriori, dar costuri mai mari per caz. Este locul unde medicina modernă întâlnește realitatea bugetară dură.

Numărul farmaciilor scade constant

Și în spatele acestor cifre, mecanismul logistic continuă să funcționeze aproape non-stop: 98 de furnizori contractați și 281 de farmacii doar în 2025. Dar tendința este clară și neliniștitoare - numărul farmaciilor scade constant față de anii anteriori, ceea ce sugerează fie o consolidare a pieței, fie o presiune economică tot mai mare asupra distribuitorilor.

În același timp, sistemul de control încearcă să țină pasul. Lunar, fiecare raport de consum este validat, verificat, transmis către CNAS, iar codurile CIM contestate sunt analizate în detaliu. Dar realitatea este dezechilibrată: într-un întreg an, doar câteva solicitări punctuale de verificare au fost efectiv soluționate. O discrepanță uriașă între amploarea consumului și capacitatea de intervenție.

Între timp, structura consumului se schimbă dramatic. An de an, anumite segmente cresc accelerat, altele scad, dar costul mediu pe pacient urcă aproape peste tot. Sistemul nu mai este definit de numărul de pacienți, ci de costul fiecărui caz în parte.

Privită în ansamblu, imaginea este una de presiune continuă: un județ mare, cu infrastructură medicală complexă, cu spitale universitare și clinici private, în care consumul de medicamente nu doar că nu se stabilizează, ci accelerează în zonele cele mai costisitoare ale medicinei moderne. Nicoleta ZANCU