Ieșenii, îndemnați să aibă grijă de animalele fără stăpân pe perioada sezonului rece

Temperaturile scăzute, care se resimt tot mai mult în termometre, și aproapierea sezonului rece, îi pune pe jar pe medicii veterinari, care trag un semnal de alarmă în rândul ieșenilor. Nu doar oamenii sunt afectați de frig, ci și animalele fără stăpân, cele care nu au hrană și nici adăpost.

Medicii sfătuiesc populaţia să asigure, pe cât posibil, măcar strictul necesar pentru ca animăluţele să poată supravieţui temperaturilor extrem de scăzute. „Aşa cum avem grijă de animăluţele noastre, pe care le avem acasă, care beneficiază de confort, căldură şi hrană, trebuie să avem grijă şi de animăluțele de pe stradă. Urmează perioada în care temperaturile sunt foarte scăzute, multe animăluţe mor pe stradă, căutând adăpost şi hrană. Indicat este să le adăpostim, dar uneori acest lucru este imposibil. Este bine ca oamenii să le ajute, să lase hrană şi apă proaspătă în zonele în care ştiu că trăiesc pisici sau câini. Totodată, apa trebuie schimbată destul de des, pentru că îngheaţă din cauza temperaturilor foarte scăzute”, precizează Andrei Molocea, medic veterinar.

Ieșenii, îndemnați să solicite ajutorul adăposturilor pentru animale

Pe lângă asigurarea hrănii şi apei proaspete, medicii veterinari îi sfătuiesc pe oameni să apeleze la ajutorul adăposturilor pentru animale dacă observă câini sau pisici afectate de ger. Totodată, aceştia susţin că există o mulţime de fundaţii care pot oferi ajutor şi pot găsi chiar stăpân pentru animăluţele de pe stradă. „Există, în orice oraş, adăposturi de animale. Trebuie să apelăm la ajutorul lor, chiar dacă ele pot fi pline până la refuz în această perioadă. Totodată, există o mulţime de ONG-uri, de fundaţii care se ocupă de aceste animăluţe de pe stradă. Trebuie doar să dăm un search pe Google sau pe Facebook şi găsim o mulţime de persoane care doresc să ajute, să asigure condiţiile de supravieţuire”, a adăugat medicul veterinar ieşean. Cristian ANDREI